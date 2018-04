‘Rua de Macau’ nasce em Seul para estimular o turismo

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) está a apresentar uma ‘Rua de Macau’ em Seul, na Coreia do Sul, como forma de promover a indústria do território. Segundo um comunicado da DST, a “rua”, que estará exposta até 29 de Abril, mostra o património, a gastronomia e os eventos emblemáticos da cidade, tendo a finalidade de “atrair mais coreanos a visitar Macau”.

Bolsas de contactos em Seul e Busan também estão agenda, em ligação com a promoção, com o intuito de reforçar as relações entre os operadores turísticos de Macau e da Coreia do Sul “para um maior desenvolvimento do principal mercado de visitantes internacional da cidade”.

“Este ano, os nossos esforços para mostrar as principais atracções e as mais recentes novidades da nossa cidade numa promoção criada à medida do público coreano trouxe-nos até este ultra-moderno complexo de cinema no coração de Seul. Aqui no CGV Yeouido, o entretenimento convive lado a lado com gastronomia, cinema, compras e muito mais, oferecendo-nos o cenário ideal para criarmos esta viva e festiva Rua de Macau”, referiu a directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, durante a cerimónia de apresentação.

A Coreia é actualmente o principal mercado de visitantes internacionais de Macau. Nos últimos dois anos, marcou um crescimento na ordem dos dois dígitos, com um aumento de 19,5% em 2016, totalizando 662 mil visitantes, e mais 32% em 2017, registando 874 mil turistas. Nos primeiros três meses do ano, o número de visitantes continuou a aumentar, com uma subida de 4,6%.