Primeiro lote de terminais 5G será lançado em 2019

O primeiro lote de terminais 5G, incluindo terminais de dados, ‘smartphones’ e outros produtos, será lançado na China no segundo semestre de 2019, de acordo com a Agência Xinhua.

A informação foi adiantada por Wen Ku, director do departamento de desenvolvimento de telecomunicações do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, na Cimeira da China Digital, inaugurada no domingo em Fuzhou, capital da província de Fujian. De acordo com Wen, a implantação de 5G na China é também um sinónimo de oportunidade para outros países.

Em 2013, uma equipa de trabalho especializada em 5G foi criada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.

A China trabalhou também com os Estados Unidos, União Europeia, Japão e Coreia do Sul através de um mecanismo de pesquisa da tecnologia de 5G. No início de 2016, a China iniciou uma investigação sobre a tecnologia 5G. O país terminou duas fases de teste e está agora a realizar a terceira.