Pequim anuncia plano principal para desenvolvimento da Nova Área de Xiongan

A China divulgou o documento de plano principal para a Nova Área de Xiongan, “uma decisão estratégica com significado histórico profundo feito pelo Comité Central do Partido Comunista Chinês com o Camarada Xi Jinping no núcleo”, refere o documento divulgado pelas autoridades provinciais de Hebei e publicado pelo Diário do Povo Online. “Xi Jinping planeou, fez decisões sobre e promoveu pessoalmente [a Nova Área de Xiongan], dedicando esforços diligentes”, acrescenta a nota.

“O estabelecimento da Nova Área de Xiongan na Província de Hebei é uma decisão e um arranjo significativo pelo Comité Central do Partido Comunista Chinês com o Camarada Xi Jinping no núcleo para impulsionar adiante o desenvolvimento coordenado de Pequim, Tianjin, e Hebei”, refere ainda o plano.

O documento tem 10 capítulos, incluindo os requisitos gerais, esboço de desenvolvimento científico e razoável, formação do panorama da cidade para uma nova era, construção de uma zona ecológica, desenvolvimento de indústrias de alta tecnologia e de alto nível, entre outros.