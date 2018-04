Operadora de jogo Sands China aposta em veículos de energias alternativas

A operadora de jogo Sands China anunciou ontem que 30% dos veículos da empresa vão, até ao final do ano, circular com “energias limpas” e contribuir para o desenvolvimento de Macau como “cidade verde”. De acordo com um comunicado, a Sands China indicou que tem vindo a aumentar o número de autocarros movidos a energias sustentáveis de forma a apoiar “as estratégias de protecção ambiental do Governo de Macau”.

O vice-presidente, Mark McWhinnie, afirmou, na mesma nota, que a empresa “está muito satisfeita em apoiar as iniciativas de sustentabilidade do Governo”, e avançou que 25% da frota opera já com gás natural. “As políticas sustentáveis estão no centro da nossa filosofia de negócios (…) e a utilização de veículos de energia limpa é uma das soluções para diminuir as emissões de carbono”, sublinhou.

A Sands China tornou-se a primeira operadora a utilizar autocarros movidos a energias alternativas quando lançou, em Setembro de 2016, 30 ‘shuttles’ a gás natural para a abertura do complexo The Parisian Macau, na faixa de casinos do Cotai, cuja frota opera na totalidade com essa mesma energia.

Só no último mês, o casino Venetian adicionou à frota oito veículos de energias sustentáveis, elevando para 38 o número total de ‘shuttles’ amigos do ambiente. Também a Sociedade de Jogos de Macau (SJM) anunciou, na semana passada, que vai ter autocarros eléctricos e a gás natural, de transporte gratuito para os casinos, a partir de Maio próximo.

O plano de protecção ambiental de Macau visa transformar a região num “centro de baixo carbono” até 2020, de acordo com o site da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.