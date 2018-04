Mais de 8,5 milhões de visitantes em Macau no primeiro trimestre do ano

Mais de 8,5 milhões de pessoas visitaram Macau no primeiro trimestre do ano, um aumento de 8,6% face ao período homólogo do ano passado, indicaram ontem os Serviços de Estatística e Censos (DSEC). Nos primeiros três meses do ano, Macau recebeu 6.031.374 visitantes da China continental e 240.079 da Coreia do Sul, o que representa um aumento de 13,4% e 4,6%, respectivamente, em relação ao primeiro trimestre de 2017.

Também o número de visitantes oriundos dos Estados Unidos (45.722), da Austrália (22.250), do Canadá (19.410) e do Reino Unido (13.277) registou um aumento face ao trimestre homólogo, indicou a DSEC. Já o número de visitantes provenientes de Honk Kong (1.478.549) e de Taiwan (253.390) diminuiu 2,8% e 0,9%, respectivamente, no período em análise.

No mês de Março, Macau acolheu mais de 2,7 milhões visitantes, um crescimento anual de 9,3%. O principal mercado, a China continental, registou um aumento de 9,5% comparativamente a igual mês do ano anterior. A DSEC destacou o número de visitantes com visto individual (856.200), um aumento de 15,5% em termos homólogos, e a entrada de mais de 1 milhão de visitantes pelas Portas do Cerco.

Durante o mês de Março, o número de visitantes da Coreia do Sul, de Hong Kong e de Taiwan subiu 7,9%, 9,3% e 6,9%, respectivamente. Os visitantes provenientes dos Estados Unidos (17.769), do Canadá (7.597), da Austrália (7.356) e do Reino Unido (5.322) também cresceram. Contudo, entre Fevereiro e Março de 2018 registou-se uma quebra de 11% no número de visitantes no território, concluiu o relatório.

O período médio de permanência dos visitantes em Março situou-se em 1,2 dias, igual ao registado em Fevereiro. Em 2017, chegaram a Macau 32,61 milhões de visitantes, mais 5,4% do que em 2016.