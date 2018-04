Mais de 6.000 repatriados nos dois primeiros meses do ano

Em Janeiro e Fevereiro deste ano, 6.016 pessoas foram repatriadas de Macau. De acordo com os dados publicados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), foram repatriados 3,264 indivíduos no primeiro mês deste ano e 2,752 no segundo. Em comparação ao mesmo período do ano passado, nota-se uma subida de 841 pessoas. No período em questão, destacaram-se os indivíduos da China Continental: 3.086 em Janeiro e 2.609 em Fevereiro; ou seja, um total de 5.695 pessoas foram repatriadas do território. As tabelas apresentadas pelo CPSP indicam ainda que o número total de indivíduos repatriados em 2017 chegou aos 33.026, sendo que quase 31.000 eram oriundos da China Continental. De Hong Kong foram repatriados 99, de Taiwan 76 e de outros países 2.015. Quanto ao registo de imigrantes ilegais repatriados ao local de origem, o CPSP divulgou que o número total no ano passado atingiu 1.125.

