Formação de porta-aviões chineses realiza exercício no Pacífico Ocidental

Uma formação da marinha chinesa com o porta-aviões Liaoning conduziu exercícios de confrontação no Pacífico Ocidental. Com ‘destroyers’ equipados com mísseis, aviões de combate J-15 e helicópteros a bordo, o exercício teve como objectivo pôr à prova a operação de combate da formação em alto-mar.

O exercício surge como parte do plano de treinos anuais da marinha, disse Zhu Weiguo, subchefe do departamento de treinamento do Estado Maior da Marinha Chinesa, citado pelo Diário do Povo Online.

As manobras concentraram-se na operação conjunta de navios e aeronaves a bordo em mares desconhecidos, procurando o estabelecimento e a manutenção do sistema de ataque e defesa da formação. Segundo Gao Zhaorui, chefe do Estado Maior da formação, o exercício apresentou os “objectivos esperados”.

Este tipo de treinos de combate da formação de porta-aviões em alto-mar ajuda a melhorar a investigação da sua operação de combate e capacidade de operação sistemática, “desempenhando um papel positivo na manutenção da paz e estabilidade regionais”, expressou Zhu.