“É difícil dizer que a Lei Básica não está a ser cumprida”

Os 25 anos da Lei Básica vão estar no centro de mais uma conferência do ciclo “Reflexões ao Cair da Tarde”. Nesta quinta-feira, pelas 18h30, na Fundação Rui Cunha, Jorge Rangel e Leonel Alves vão reflectir sobre o significado e importância deste documento, e partilhar histórias nunca contadas sobre o trabalho desenvolvido nos bastidores.

Catarina Vila Nova

Corria o ano de 1993 quando a Assembleia Popular Nacional da República Popular da China aprovou a Lei Básica da RAEM. Um quarto de século depois, o documento que assegura a Macau liberdades e direitos não previstos no interior da China vai ser objecto de reflexão, esta quinta-feira, por duas pessoas que contribuíram para a sua redacção. Será na Fundação Rui Cunha, pelas 18h30, que Jorge Rangel e Leonel Alves vão recordar momentos e episódios da elaboração daquela que é conhecida como a “constituição de Macau” e reflectir sobre a importância actual da Lei Básica no contexto da política “Um País, Dois Sistemas” e da gradual integração da RAEM na Grande Baía. No fundo, vão procurar responder a uma pergunta que, usando as palavras de Jorge Rangel, “está no espírito de todos”: “Afinal, isto acaba mesmo em 2049?”.

“Este documento deu a garantia de que Macau teria um sistema diferente após a transição. Foi importante para nós termos uma lei que definisse a organização político-administrativa de Macau e também que incorporasse – e este é o aspecto que eu acho mais fundamental – as liberdades, direitos e garantias que a Constituição da República Portuguesa já garantia a todos os habitantes de Macau e que continuámos a ter através da Lei Básica”, disse Jorge Rangel, em declarações ao PONTO FINAL. Para o também presidente do Instituto Internacional de Macau (IIM), mais do que a vertente económica, a importância da garantia do segundo sistema prende-se com o conjunto de direitos e liberdades nele consagrados. “Garantiu a continuidade da maneira de viver da população de Macau”, afirmou.

Volvidos 25 anos, considera Jorge Rangel que a Lei Básica tem cumprido o seu papel? “A RAEM, com todas as suas eventuais insuficiências, tem procurado cumprir os preceitos da Lei Básica. No essencial, é difícil dizer que a Lei Básica não está a ser cumprida”. De olhos postos no futuro, com o ano de 2049 a pairar sobre a cabeça de muitos, o antigo membro do Conselho de Redacção da Lei Básica antecipa com expectativa os anos que restam até meados do século. “A nossa esperança é que as expectativas criadas sejam correspondidas e que o segundo sistema se mantenha em vigor”, disse Rangel.

“HOUVE UM INTERESSE GENUÍNO DE TAMBÉM SABER A OPINIÃO DAS PESSOAS DE MACAU”

Recorda Jorge Rangel que quando tiveram início as primeiras reuniões da Comissão de Redacção da Lei Básica, “os membros da China conheciam muito mal Macau”. “Até nós sugerirmos que algumas reuniões fossem feitas também em Macau. Em cada nova reunião feita cá as pessoas puderam acompanhar de forma muito mais completa a vida do território”, conta. Daquela altura, o antigo deputado fala do ambiente informal em que decorriam os encontros e de como os consensos eram, algumas vezes, alcançados entre chás e jantares. “Só depois é que nas reuniões formais discutíamos assuntos já com vista a uma decisão”.

Frisa Jorge Rangel que, na altura, “houve um interesse genuíno de também saber a opinião das pessoas de Macau que integraram a comissão da Lei Básica”. Prova disso, explica o presidente do IIM, foi a decisão de chamar para o grupo de trabalho Carlos D’Assumpção, então presidente da Assembleia Legislativa, e também o bispo de Macau. “Houve um interesse em ouvir opiniões diferentes para que a lei pudesse reflectir o mais possível as preocupações que a China tinha em relação ao futuro de Macau”, afirmou.

Apesar de ter integrado a Comissão de Redacção da Lei Básica desde a sua criação, Jorge Rangel não ficaria até ao fim. Com um convite do então Governador Rocha Vieira, em 1991, Rangel salta para o Governo, sendo o seu lugar na comissão ocupado por Raimundo do Rosário, actual secretário para os Transportes e Obras Públicas.