Angelin Preljocaj regressa a Hong Kong com adaptação de conto chinês

A edição deste ano do Le French May traz ao Delta do Rio das Pérolas o espectáculo de ballet contemporâneo “La Fresque”, uma adaptação de um conto chinês coreografada por Angelin Preljocaj, um dos mais reconhecidos coreógrafos da actualidade. O bailado vai ser apresentado no Centro Cultural de Hong Kong, nos dias 3 e 4 de Maio.

Angelin Preljocaj transpõe para o ballet contemporâneo o poder poético de “La Fresque”, ou “The Painting on the Wall”, o conto chinês que evoca o fantástico e revela a dimensão “sobrenatural” da arte de pintar. O bailado, que teve a sua estreia em Aix-en-Provence em 2016, é para o coreógrafo e director artístico a continuação de um trabalho de descoberta de contos infantis, depois de “L’Anoure” (1995), “Snow White” (2008) e “Siddharta” (2010), e um regresso aos palcos de Hong Kong – “Snow White” foi apresentado na cidade há oito anos –, desta vez inserido no programa do Le French May Arts Festival deste ano, evento que também marca presença em Macau. O espectáculo é apresentado no Centro Cultural de Hong Kong nos dias 3 e 4 de Maio.

Se de poderes se fala, Preljocaj aproveita o da sua imaginação para contar uma história que quer que carregue a intersecção de culturas sem descurar a essência do conto e o simbolismo que ele evoca: “La Fresque” fala sobre um viajante que se apaixona pela mais jovem de um grupo de mulheres retratadas, em movimentos de dança, num fresco.

Angelin Preljocaj compôs um caleidoscópio de imagens que acompanham os bailarinos que envergam figurinos de Azzedine Alaïa e desconstroem os segredos que se escondem na pintura, conduzidos ao longo de mais de uma hora pela música de Nicolas Godin e design e vídeo do Constance Guisset Studio.

“La Fresque” é imersão no mundo fantástico do conto chinês que oferece um espectro infinito de leituras, ainda que a ilusão e a transcendência sejam omnipresentes no trabalho do coreógrafo francês, “que optou por mergulhar no coração deste mundo incomum sem contar literalmente a sua história”, recorrendo a elementos que nos transportam para a contemporaneidade, descreve a organização do Le French May Arts Festival.

Fotografia: Jean Claude Carbonne Fotografia: Jean Claude Carbonne

Angelic Preljocaj é coreógrafo e director artístico do Ballet Preljocaj, National Choreographic Centre, e antes da incursão na dança contemporânea, que aprendeu com a pioneira da dança moderna, Karin Waehner, estudou ballet clássico. Colabora regularmente com artistas de vários campos, como a música, as artes visuais, a moda, o desenho ou a literatura, tendo as suas produções integradas no repertório de teatros e companhias como o La Scala, de Milão, o New York City Ballet, ou o Ballet da Ópera de Paris.

“La Fresque” sobe ao palco do Centro Cultural de Hong Kong nos dias 3 e 4 de Maio, pelas 20h15, e o valor da entrada varia entre os 180 e os 580 dólares de Hong Kong. O espectáculo insere-se no programa do Le French May, um dos eventos culturais asiáticos com maior impacto na região e que organiza actividades durante dois meses, incluindo arte contemporânea, pintura, design, música clássica, hip-hop ou cinema.