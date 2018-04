ZTE considera proibição dos EUA “extremamente injusta”

A fabricante chinesa de equipamentos de telecomunicações ZTE afirmou que não aceitará a proibição dos Estados Unidos, que considera “extremamente injusta” e ignora todos os esforços da empresa em cumprir as leis e regulamentações de controle de exportação dos EUA.

A resposta surge depois de o Departamento de Comércio dos EUA ter proibido a ZTE no início da semana de comprar qualquer tecnologia americana por sete anos, uma decisão que pode representar um golpe fatal para a empresa chinesa e afectar negativamente a indústria global de telecomunicações.

A ZTE informou, através do seu website oficial, que a empresa dedicou vários recursos, incluindo mais de 50 milhões de dólares em 2017, para aprofundar os conhecimentos e cumprir as leis e regulamentações de controlo de exportação dos EUA, depois de se declarar culpada em 2016 por violar algumas das regras do país.

Apesar dos esforços, o governo dos EUA impôs a proibição à ZTE, já que, segundo o departamento, a empresa chinesa não conseguiu disciplinar os 35 funcionários envolvidos, conforme decidido no acordo de sanções.