Yu Hua: Internet pode ‘fintar’ crescente censura do regime chinês

O Partido Comunista da China (PCC) está a suprimir liberdades, diz Yu Hua, aclamado escritor chinês que acaba de publicar o segundo livro em Portugal, esperando que a internet possa complicar o controlo exercido pelo regime.

“Na China, após um período repressivo, segue-se um período de abertura, mas assim que o Governo sente que está a perder o controlo, volta a apertar”, diz à agência Lusa o autor de “China em Dez Palavras”, publicado esta semana em Portugal pela Relógio d’Água. Yu Hua, que publicou já em Portugal “Crónica de um Vendedor de Sangue”, considera que a ascensão do Presidente chinês, Xi Jinping, trouxe um maior controlo do regime sobre a sociedade, e admite que a tendência é para piorar.

“Muitas pessoas não se acostumaram ainda, mas eu digo-lhes: isto está só a começar. Daqui a uns anos vão sentir saudades do período actual”, afirma o escritor. “Dentro de uma década, haverá ainda menos liberdade”, prevê. Sob a liderança de Xi, que após uma emenda constitucional recente poderá exercer como Presidente vitalício, as autoridades chinesas têm reforçado o controlo sobre a sociedade civil, ensino ou religião. “No Governo, exército, sociedade ou escolas, norte, sul, este ou oeste – o Partido [Comunista] comanda tudo”, afirmou Xi Jinping, no discurso que inaugurou o XIX Congresso do PCC, em Outubro passado.

O meio literário não está isento do crescente controlo ideológico exercido pelo regime: os escritores do país devem criar obras que “exaltem o Partido, nação, povo e heróis” chineses, disse o líder comunista, no mesmo discurso.

Yu Hua nasceu em 1960, numa época em que o experimentalismo maoista, sobretudo o Grande Salto em Frente e a Revolução Cultural, uma radical campanha política de massas, causaram dezenas de milhões de mortos e afundaram a China no caos.

As obras do escritor, que trabalhou como dentista antes de se dedicar à literatura, oferecem descrições brutais da violência daquele período e da espectacular transformação económica que se seguiu, num estilo que não agradará às autoridades do país. “China em dez palavras”, por exemplo, não foi publicado na China continental, mas antes em Taiwan, que funciona como uma entidade política soberana.

Sentado num bar de um das centenas de luxosos hotéis erguidos em Pequim nas últimas décadas, Yu Hua aponta a difusão das redes sociais chinesas como escapatória à censura exercida pelo regime. “A informação hoje torna-se rapidamente viral e antes de ser censurada já chegou a dezenas de milhões de pessoas”, descreve. “Não é como durante a Revolução Cultural, quando a população só tinha acesso ao que vinha nos órgãos de propaganda”. Facebook, Twitter ou WhatsApp estão bloqueados na China, mas o país tem as suas próprias redes sociais – o Wechat e o Weibo, que contam com centenas de milhões de utilizadores.

Na obra publicada esta semana em Portugal, o autor explora em curtos ensaios, baseados nas suas memórias, as rápidas mudanças ocorridas na China, desde a Revolução Cultural até ao início do século XXI. O livro foi publicado pela primeira vez por ocasião dos vinte anos do movimento pró-democracia da Praça Tiananmen, esmagado pelo exército na noite de 3 para 4 de Junho de 1989, e no qual Yu Hua participou. O autor lembra que, apesar das rápidas mudanças ocorridas na China, a violência continua a imperar na sociedade chinesa. “Que não se pense que a Revolução Cultural terminou após ter sido oficialmente abolida”, diz. “A Revolução Cultural continua presente numa certa forma da China se desenvolver”.

