Titulares de principais cargos recebem formação política em Pequim

Os titulares dos principais cargos do Executivo e o procurador-geral do Ministério Público visitam Pequim e a província de Jiangsu até ao próximo dia 25 para participarem numa acção de formação durante o exercício dos seus cargos, para “aperfeiçoar a consciência política” e “fortalecer a capacidade governativa”. A iniciativa está incluída no plano geral de formação dos funcionários públicos da RAEM.

De acordo com um comunicado do Gabinete do Porta-voz do Governo, “a deslocação tem como objectivo proporcionar à equipa governativa da RAEM não só um entendimento aprofundado da estratégia de desenvolvimento nacional como também da situação actual do progresso sócio-económico na China interior, no sentido de facultar a Macau uma melhor integração na conjuntura de desenvolvimento nacional”. Em Pequim, a delegação participa num curso intensivo na Academia Chinesa de Governação.

Participam na iniciativa a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Alexis Tam, o secretário para as Obras Públicas e Transportes, Raimundo do Rosário, o comissário Contra a Corrupção, André Cheong Weng Chon, o comissário da Auditoria Ho Veng On, o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, o director-geral dos Serviços de Alfândega, Vong Iao Lek, e o procurador-geral do Ministério Público, Ip Son Sang.