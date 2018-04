“The Bridge & Friends” e ‘jam session’ para celebrar o Dia Internacional do Jazz

O Clube de Jazz de Macau vai celebrar o Dia Internacional do Jazz, assinalado a 30 de Abril, com uma actuação da banda “The Bridge & Friends”, seguida de uma ‘jam session’. O evento, que começa às 21h de segunda-feira, realiza-se em parceria com o restaurante português Vic’s, no terraço do Rocks Hotel, na Doca dos Pescadores.

Cláudia Aranda

“Espero que o concerto venha a traduzir bem o espírito da música jazz que nós conhecemos com aquela improvisação, execução de grande qualidade e com um ambiente excelente para o convívio e para ouvir boa música ao vivo com os músicos que fazem isto com todo o gosto e dedicação”, disse ao PONTO FINAL José Luís Sales Marques, presidente do Clube de Jazz de Macau. Sobre o evento que se realiza na próxima segunda-feira, 30 de Abril, Sales Marques assegurou que “vai ser uma sessão bem vivida, de certeza”. O concerto começa às 21h, no terraço do Rocks Hotel, na Doca dos Pescadores.

No programa que celebra o Dia Internacional do Jazz está confirmada a actuação da banda residente do Clube de Jazz de Macau, “The Bridge & Friends”. “Uma banda já com muitos anos, que actuou todos os domingos nas sessões das noites de jazz do LMA (Live Music Association), complementados com outros músicos. Depois, vamos ter uma ‘jam session’ com os músicos que forem aparecendo, é uma sessão aberta”, explicou Sales Marques. O responsável manifestou-se confiante em relação à qualidade da ‘jam’. O músico José Chan, líder da banda residente, “costuma trazer muitos e bons amigos, portanto temos confiança absoluta que ele vai conseguir um grupo muito, muito bom, para depois actuar na ‘jam session’”, disse Sales Marques.

O presidente do organismo explicou que o clube já celebrou em anos anteriores o Dia Internacional do Jazz, que se assinala a 30 de Abril. “No passado já fizemos noutros locais e inscrevemos este concerto num site [https://jazzday.com], que traz os concertos todos que existem no mundo a celebrar esse dia, temos este concerto já inscrito internacionalmente como sendo um dos momentos de celebração do dia mundial de jazz”, explicou.

O Dia Internacional do Jazz é celebrado desde 2011 quando a UNESCO definiu o jazz como “uma força para a paz, a união, o diálogo e o reforço da cooperação entre as pessoas”, e proclamou o dia 30 de Abril como o dia destinado a “reunir o mundo em comemoração da arte do jazz e do seu significado”.

Jazz junta pessoas em Macau e também em Hong Kong

Ao introduzir o evento na página online do Dia Internacional do Jazz, o clube pretende “dar atenção a essa parte do Dia Internacional do jazz, que é promovido pela UNESCO, e queríamos ver se com isto conseguimos atrair mais atenção para o jazz, para a parte cultural“, afirmou ao PONTO FINAL Miguel Khan, vice-presidente do Clube de Jazz de Macau.

A página electrónica inclui os vários eventos de jazz organizados em vários países e regiões. Em Hong Kong as celebrações prolongam-se por dois dias. Na cidade vizinha, a iniciativa é promovida pelo Governo, que convidou músicos de jazz locais e internacionais para apresentarem uma série de ‘workshops’ no dia 30 de Abril e um concerto-maratona de jazz em grande escala a 1 de Maio. O concerto terá lugar na arena do “Queen Elisabeth Stadium”, a partir das 15h de terça-feira, 1 de Maio.

Em Macau a iniciativa é promovida apenas pelo Clube de Jazz de Macau, que contou com o apoio do restaurante Vic’s. “Deram-nos o espaço e condições e nós arranjamos os músicos, fazemos a promoção e vamos tentar fazer a ‘jam session’ para ver se conseguimos juntar as pessoas outra vez”, prosseguiu Miguel Khan.

A possibilidade de relançar neste novo espaço noites regulares de jazz, tal como se organizaram o ano passado na Associação de Música ao Vivo (LMA), na Avenida Coronel Mesquita, “depende de muita coisa”, explica. Por exemplo, “se o restaurante quer continuar a ceder o espaço, porque está fora de questão o clube alugar um lugar destes para fazer as sessões de jazz, nós não temos capacidade financeira para alugar espaços”, esclareceu o vice-presidente.

O evento tem entrada livre, o público paga apenas o consumo de bebidas e comidas esclareceu Miguel Khan. “Como é o Jazz Day o clube entendeu que é um evento que quer oferecer aos membros e ao público, para que as pessoas se possam juntar”. Miguel Khan explicou que este evento é sobretudo resultado de uma junção de “boas-vontades”: dos músicos, do Clube de Jazz de Macau e da gerência do restaurante Vic’s, através do chef Martinho Moniz. “Os próprios músicos facilitaram imenso, ouviram falar da iniciativa e quiseram logo aderir, vamos ver agora se conseguimos juntar pessoas para o evento”, concluiu Miguel Khan.