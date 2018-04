Ritmos afro-cubanos em noite de jazz na Fundação Rui Cunha

A edição especial de aniversário do evento “Saturday Night Jazz – Hot Rhythms in Town”, que assinala os seis anos da Fundação Rui Cunha, vai ser liderada pelo mestre do jazz Zé Eduardo acompanhado por músicos da Macau Jazz Promotion Association (MJPA). O evento, que tem como tema “Ritmos Quentes na Cidade”, arranca às 21h de sábado, 28 de Abril, dois dias antes do Dia Internacional do Jazz, assinalado a 30.

“Este ano vamos ter música com ritmos afro-cubanos, isto é algo muito novo para nós”, disse ao PONTO FINAL o organizador da iniciativa, Mars Lei, director da MJPA.

A MJPA mantém uma parceria com Zé Eduardo desde há vários anos, explicou Mars Lei. “Todos os anos temos quatro semanas de ‘workshop’ com o apoio da Fundação Oriente”, explicou.

A par com a Fundação Oriente e Zé Eduardo, a MJPA mantém uma parceria com a Fundação Rui Cunha na organização mensal dos sábados de jazz, conhecidos por “Saturday Night Jazz”. Explica Mars Lei que, “todos os meses de Abril, porque é também a altura em que se celebra o aniversário da Fundação Rui Cunha, temos o Zé Eduardo a tocar na edição especial”.

Este ano, a MJPA conta também com uma cantora, uma estudante de Hong Kong que vai integrar o ‘workshop’. “Vamos tê-la a cantar algumas das músicas”, prosseguiu.

Em relação à possibilidade de haver dança, a organização ainda está a considerar, uma vez que, falando de ritmos afro-cubanos, “a componente dança também é importante e queremos bailarinos realmente dentro daquela cultura e estilo, estamos a considerar, mas ainda não decidimos”, disse o organizador.

A gravação de um dos workshops realizados em anos anteriores por Zé Eduardo e outros músicos deu origem a um álbum com o título “The Real Macau”, produzido o ano passado como presente de aniversário oferecido pela Fundação Rui Cunha. “Este ano os músicos vão, também, tocar alguns dos temas do álbum”, explicou.

Quanto à apresentação do trabalho feito no ‘workshop’ realiza-se no dia anterior, na sexta-feira, 27 de Abril, na delegação da Fundação Oriente. C.A.