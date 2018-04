Mariah Carey volta à cidade para concerto no Cotai Arena, em Outubro

Mariah Carey regressa a Macau para um concerto único, e pela primeira vez aberto ao público, a 20 de Outubro. A vencedora de cinco prémios Grammy, que já havia actuado no território em eventos corporativos como a abertura do Studio City, em 2015, incluiu Macau na lista de lugares por onde vai passar durante a sua digressão mundial “The #1’s Tour”. Esta será também a primeira vez que a artista se apresenta publicamente ao público da região do Delta do Rio das Pérolas, depois de o concerto agendado para Hong Kong, em 2006, ter sido cancelado devido à pouca procura de bilhetes. Considerada uma das rainhas da música Pop americana, Mariah Carey sobe ao palco do Cotai Arena, no Venetian, para o espectáculo que tem início pelas 20 horas do dia 20 de Outubro. A pré-venda de bilhetes, cujos preços variam entre os 480 e os 1280 dólares de Hong Kong, começa amanhã, e a venda pública no dia 27 deste mês.

