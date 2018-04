Kay Zhang no Sovereign Asian Art Prize 2018

A artista local Kay Zhang foi seleccionada para o Sovereign Asian Art Prize 2018 e expõe, entre o próximo dia 26 de Abril e o dia 5 de Maio, na H Queen’s em Hong Kong, a obra “Bestiary: Love and Ardor”, de colagem e tinta sobre papel – técnica que já mostra, pelo menos desde 2016, quando apresentou uma compilação visual que desafiava os tabus sexuais na sua primeira exposição individual na Art For All Society (AFA).

Kay Zhang, nascida em 1991, estudou pintura a óleo no Instituto de Belas Artes de Sichuan, em 2009. Depois de uma temporada na Europa, regressou à China para ingressar nos estudos na área de arte experimental, tendo passado pela China Central Academy of Fine Arts, onde realizou um mestrado, com a coordenação do artista Xu Bing. Actualmente, a sua investigação e trabalho têm o enfoque na arte contemporânea. Recorre a diferentes meios e técnicas para abordar as questões que mais lhe tocam.

“Bestiary: Love and Ardor” é uma das 30 obras que estão em fase de votação e que poderá passar depois à exposição final do evento, onde será escolhido um vencedor para um prémio pecuniário de 30 mil dólares de Hong Kong. O Sovereign Asian Art Prize acontece anualmente e convida artistas contemporâneos a submeter até três obras online. As inscrições são pré-seleccionadas por um pequeno painel de jurados composto por especialistas em arte internacionais, que seleccionam os 30 melhores trabalhos de uma série de imagens digitais, que são avaliados pessoalmente uma segunda vez, quando expostos. “Bestiary: Love and Ardor”, de Zhang, foi escolhido por Gary Mok, de Hong Kong.