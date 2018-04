Governo propõe benefícios fiscais para reconstrução de edifícios

O Conselho Executivo aprovou a proposta de lei sobre o regime de benefícios fiscais para a reconstrução de edifícios. O organismo fala de redução de custos, do interesse dos proprietários e do objectivo maior que é a renovação urbana em Macau. Foram ouvidos os pareceres e sugestões da sociedade e do Conselho para a Renovação Urbana para elaboração da proposta.

Reduzir os custos associados à reconstrução, atenuar os encargos dos proprietários e acelerar o ritmo do trabalho relativo à renovação urbana são os objectivos da proposta de lei sobre o Regime de benefícios fiscais para a reconstrução de edifícios e aprovada pelo Conselho Executivo. A proposta pretende ainda “a salvaguarda do interesse público da saúde ou segurança públicas”, a “promoção do desenvolvimento social ou da preservação do património cultural”.

O Conselho Executivo detalha que se propõe que o regime de benefícios seja aplicado “aos edifícios que, após a realização de vistoria pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), sejam classificados como edifícios a serem demolidos e reconstruídos, por ameaçarem ruína ou oferecerem perigo para a saúde ou segurança públicas, ou que sejam demolidos após a aprovação do projecto pela DSSOPT”; “aos edifícios que sejam demolidos e reconstruídos por determinação do Chefe do Executivo”; ou a todos desde que dentro dos termos legais.

Quanto ao promotor do empreendimento, a proposta de lei inclui a atribuição de isenção de imposto de selo sobre aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação, pela aquisição ou promessa de aquisição do direito de propriedade sobre bens imóveis destinados a habitação a serem demolidos. “No entanto, o promotor do empreendimento está obrigado a concluir as obras de fundação do edifício a ser reconstruído, no prazo de três anos a contar da data da aquisição do edifício a ser demolido”, explica o organismo.

Por outro lado, o regime proposto tem em vista “assegurar os interesses dos proprietários” e, portanto, a restituição do imposto de selo sobre transmissões de bens, o imposto do selo devido nos termos da Tabela Geral do Imposto do Selo, bem como os emolumentos notariais e de registo, o que acontecerá “quando a licença de utilização tenha sido emitida ao edifício reconstruído e os novos bens imóveis tenham sido transferidos aos proprietários finais dos bens imóveis demolidos”.

A proposta de lei prevê ainda a isenção do imposto do selo sobre a aquisição, do imposto de selo sobre transmissão de bens, do imposto do selo devido nos termos da Tabela Geral do Imposto do Selo e dos emolumentos notariais e de registo para os proprietários. O Conselho Executivo explica que são estabelecidos limites ao acréscimo na área bruta de utilização dos bens imóveis: não pode ultrapassar os 10%. Existem também “limitações tanto do seu número, finalidade, bem como do regime de propriedade do edifício em que estão inseridos”.

No documento, propõe-se que “aqueles que se tornem proprietários dos bens imóveis antes da determinação de demolição e reconstrução do edifício (…) ou da aprovação do projecto de demolição do edifício e, em momento posterior, tenham efectuado o pagamento do imposto do selo especial sobre a transmissão de bens imóveis devido pela transferência ou promessa de transferência do direito de propriedade sobre tais imóveis para o promotor do empreendimento, no prazo de dois anos, possam requerer a restituição do respectivo imposto”.

O Conselho Executivo esclareceu ainda que os benefícios fiscais caducam caso os proprietários transmitam o direito de propriedade ou o respectivo direito real dos bens imóveis, no prazo de três anos a contar da data da autorização da isenção do pagamento de impostos ou da emissão de licença de utilização ao edifício reconstruído, salvo as transmissões por sucessão. A proposta de lei sobre o Regime de benefícios fiscais para a reconstrução de edifícios deverá entrar em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.