Governo propõe alteração de taxas para melhorar serviço de Wi-Fi

O Executivo quer dispensar as taxas de exploração anual dos serviços radioeléctricos dos pontos de acesso de rede pública de área local sem fios. O objectivo da proposta de lei passa por “permitir aos cidadãos o gozo do serviço gratuito de acesso a Wi-Fi com maior cobertura” e integra o projecto do regulamento administrativo relativo à Alteração à Tabela Geral de Taxas e Multas Aplicáveis aos Serviços Radioeléctricos, discutida e aprovada pelo Conselho Executivo na sexta-feira.

No que diz respeito ao ajustamento das taxas dos serviços radioeléctricos no âmbito dos serviços de mensagens e dados, o projecto propõe que passem a ser cobradas 10% das receitas de exploração resultantes da prestação de serviços, “permitindo que os visitantes possam utilizar os serviços itinerantes de telecomunicações móveis a preço mais favorável e criando condições favoráveis à fixação de tarifas itinerantes a preço mais favorável para os cidadãos de Macau no futuro”.

Prevê-se também a redução de 720 para 360 patacas do valor das taxas de serviços radioeléctricos relativamente aos amplificadores de célula. Esta medida visa “incentivar as operadoras a ampliar a área de cobertura dos sinais e permitir aos cidadãos o gozo de serviços de telecomunicações móveis com uma cobertura mais abrangente”.

De acordo com a Rádio Macau, com a revisão das taxas dos serviços radioeléctricos estima-se que as receitas irão reduzir em mais de 41 milhões de patacas: 60 mil relativas ao serviço gratuito de acesso a Wi-Fi; 24 milhões no âmbito da cobrança de 10% das receitas de exploração por prestação de serviços; e 17 milhões com o decréscimo das taxas aplicadas aos amplificadores de células.

Derby Lau, directora dos Serviços de Telecomunicações, citada pela emissora, disse que o número de pontos gratuitos de acesso à rede pública pode subir para 416 durante este ano, em comparação com os 300 que existiam no ano passado.

O Conselho Executivo aponta ainda, sobre o projecto proposto pelo Governo, que tem como “objectivo acompanhar o posicionamento do desenvolvimento de Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer, bem como incentivar o comércio electrónico e elevar a imagem de Macau como cidade inteligente”. O regulamento administrativo entra em vigor no dia 1 de Maio.