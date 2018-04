Federação Turística da Grande Baía com enfoque nos “destinos turísticos de nível mundial”

A promoção turística sobre a Zona da Grande Baía, a filmagem de um programa de relato de viagem às três regiões, a criação de expositores conjunto em feiras de turismo e o incentivo aos produtos turísticos multi-destinos da Grande Baía são os principais trabalhos que contam com a participação ou promoção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) ao longo deste ano, no âmbito das actividades da Federação Turística da Região Metropolitana da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Depois da sua criação em Dezembro último, o organismo reuniu pela primeira vez na sexta-feira em Guangzhou. A DST afirma que vai “reforçar a cooperação com as entidades-membro da federação para construir, em conjunto, destinos turísticos de nível mundial na região”. De acordo com um comunicado do organismo local, “o desenvolvimento do turismo da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau também promovido será através de plataformas de intercâmbio e cooperação de alto nível”.

As entidades membro – das três regiões e das cidades da província de Guangdong – “chegaram a um consenso sobre o impulsionamento de vários trabalhos de relevo”, incluindo a realização de promoções turísticas, a criação e publicação de materiais promocionais, a cooperação nos mercados turísticos e o potencial das políticas.

“A federação pretende desenvolver as características e vantagens das várias partes, aprofundar o intercâmbio e ampliar a cooperação, aperfeiçoar o mecanismo de cooperação e integração turística, criar uma área com uma qualidade de vida elevada, que ofereça boas condições para viver e viajar, construindo em conjunto destinos turísticos de nível mundial”, lê-se num comunicado da DST.

A Federação Turística da Região Metropolitana da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau foi criada numa iniciativa da Administração do Turismo de Guangdong, da Comissão para o Turismo do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, e da DST, sendo composta pelas autoridades de turismo de nove cidades da Grande Baía da Província de Guangdong – Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing, a par com as autoridades de turismo das duas Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e Macau. O secretariado da Federação é na Administração do Turismo de Guangdong.