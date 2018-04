EUA denunciam restrições à liberdade académica e de imprensa em Macau

No seu último relatório sobre os direitos humanos no mundo, o Departamento de Estado norte-americano denuncia práticas de auto-censura no meio académico e do jornalismo local. Agnes Lam e José Carlos Matias afirmam que esta é uma questão que se coloca em Macau, enquanto Rui Martins recusa a ideia no âmbito da investigação na Universidade de Macau. Sulu Sou, por sua vez, expôs a monitorização das comunicações dos activistas por parte do Governo e Éric Sautedé criticou as restrições impostas pela revisão da Lei Eleitoral.

Catarina Vila Nova

Os ataques à liberdade académica e de imprensa estiveram no centro do capítulo dedicado a Macau no relatório sobre os direitos humanos, referente ao ano passado, divulgado pelo Departamento de Estado norte-americano na sexta-feira. Entre vários aspectos, os Estados Unidos da América (EUA) apontam a auto-censura que dizem existir no meio académico e também da comunicação social local, bem como a monitorização por parte das autoridades das comunicações dos activistas. Em comunicado, o Governo reagiu dizendo que o documento “tece comentários irresponsáveis sobre a RAEM, o qual representa um assunto interno da China”. Ao PONTO FINAL, José Carlos Matias, presidente da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) e Agnes Lam, professora do Departamento de Comunicação da Universidade de Macau (UM), assumiram que a auto-censura existe em Macau. Ideia esta que foi recusada por Rui Martins, vice-reitor da UM, no que diz respeito à área da investigação no seio da sua instituição.

“[A auto-censura] é uma questão que existe de uma forma que não é fácil de avaliar mas, no caso da imprensa em português e inglês, não nos parece que isso tenha uma influência significativa no que diz respeito ao resultado final”, considerou José Carlos Matias, acrescentando que esta “é uma questão complexa, não se pode negar que isso existe”. Pode o mesmo ser dito da imprensa em chinês? “É uma situação com contornos diferentes daquela que existe em português e em inglês”, assumiu o também o director do semanário Plataforma. “Eu acho que este relatório não reflecte essas nuances que têm importância no que diz respeito à imprensa em português e inglês”.

Agnes Lam, que é também deputada à Assembleia Legislativa (AL), aponta as “diferentes perspectivas” assumidas pela imprensa em chinês e em português quando em causa está o mesmo tema. “Talvez a imprensa chinesa tenha mais preocupações quando estão a noticiar o mesmo tema porque muitas dessas controvérsias estão, na verdade, a acontecer num âmbito chinês”, considerou. Ainda assim, a académica concorda com o uso da palavra “auto-censura” neste contexto. “Nós temos o problema da auto-censura em Macau e esta tem sido uma questão já há alguns anos”.

O Departamento de Estado norte-americano escreve que os media praticam auto-censura, “em parte, porque o Governo subsidia fortemente os principais jornais que tendem a seguir de perto as políticas da República Popular da China em assuntos politicamente sensíveis”. José Carlos Matias contraria este argumento, apontando o caso da imprensa em língua portuguesa. “É na imprensa em português que nós lemos opiniões e abordagens jornalísticas mais arrojadas”, nota.

Acrescenta ainda o mesmo documento que os media locais “expressaram um vasto leque de opiniões, mas o Governo tomou medidas para restringir uma cobertura noticiosa desfavorável”. Como exemplo é apontado que, após o tufão Hato, pelo menos cinco editores receberam instruções dos seus superiores hierárquicos para reportarem mais “notícias positivas” e menos sobre a responsabilidade do Governo. Também a ordem emanada da Comissão de Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa de remoção de uma entrevista publicada no Plataforma a um candidato às últimas eleições mereceu uma menção no documento.

“COMO É QUE EU SEI SE UM PROFESSOR SE AUTO-CENSURA?”

“Auto-censura? Como é que a gente sabe? O que eu sei é que em Macau, e já estou aqui como vice-reitor [da UM] vai para 21 anos, o único sítio onde apoiam projectos de investigação na área das ciências sociais é a Universidade de Macau”. Assim reagiu Rui Martins às acusações de auto-censura no meio académico, plasmadas no relatório sobre direitos humanos. Em concreto, o Departamento de Estado norte-americano fala em académicos que foram “dissuadidos” de investigar “tópicos controversos sobre a China” ou que foram avisados para não falarem em “eventos politicamente sensíveis”.

A este jornal, Rui Martins defendeu que, na UM, “as pessoas são livres de apresentar todos os projectos que querem” e que estes são avaliados “de acordo com o seu conteúdo científico”. “Temos projectos de todas as áreas e avaliamos e apoiamos com base nos seus méritos científicos”, reiterou. Contudo, o vice-reitor da UM questiona: “Como é que eu sei se um professor se auto-censura por não apresentar um projecto para ser financiado?”.

Para Agnes Lam, a questão da auto-censura recai no campo da liberdade individual. “Há pessoas que temem que a liberdade que nós temos vai desaparecer. Por vezes as pessoas sentem que certos assuntos são demasiado sensíveis e escolhem não falar sobre eles”, disse a deputada. “Eu acredito que existe a questão da auto-censura aqui e as pessoas estão preocupadas se vão ser punidas ou não”, acrescentou. Apesar de afirmar não ter conhecimento de casos concretos, a académica descreve um ambiente em que as pessoas “se tornam cada vez mais cautelosas”.

MONITORIZAÇÃO DOS ACTIVISTAS: UM “SEGREDO ABERTO”

Sulu Sou classificou como um “segredo aberto” a monitorização dos telemóveis e da utilização da Internet dos activistas por parte das autoridades, descrita no relatório. O mesmo refere acusações anteriores de que o Governo teria instalado ‘software’ capaz de censurar, desencriptar e analisar informações transmitidas através do seu serviço gratuito de Wi-Fi, sem notificar os seus utilizadores. “As autoridades, especialmente a polícia, têm total poder para gerir a informação que recolhem e o público não tem qualquer prova da monitorização das conversas por telefone e utilização da Internet dos activistas”, alertou o deputado.

O próprio activista é também mencionado no documento, mais concretamente o processo que conduziu à suspensão do seu mandato. Esta é a segunda vez no espaço de dois meses que este caso é mencionado num documento desta natureza após, em finais de Fevereiro, a Amnistia Internacional ter feito a mesma referência no seu relatório sobre o estado dos direitos humanos no mundo. Desta vez, o Departamento de Estado norte-americano escreve que houve críticos que “afirmaram que a acusação e suspensão [de Sulu Sou] foram politicamente motivadas”. “É, de facto, um caso judicial de assuntos políticos”, reiterou Sulu Sou a este jornal.

O Governo norte-americano explica que o deputado é acusado de desobediência agravada na sequência de uma “manifestação pacífica” contra o Chefe do Executivo. “Activistas denunciaram que a polícia regularmente procura intimidar os manifestantes ao filmá-los ostensivamente e ao avisar os espectadores a não participarem nos protestos”, acrescenta o relatório. Para Sulu Sou, estes são mecanismos usados para criar uma “atmosfera tensa” e passar um “sinal de aviso” de forma indirecta.

“APENAS AINDA UMA MINORIA É ELEITA ATRAVÉS DO SUFRÁGIO UNIVERSAL, AO CONTRÁRIO DO QUE É DESTACADO NA LEI BÁSICA”

O documento divulgado na passada sexta-feira aponta que a lei “limita a capacidade dos cidadãos mudarem o seu Governo através de eleições livres, justas e periódicas”, não existindo o sufrágio universal. Porém, no que diz respeito à eleição pela via directa de 14 dos 33 deputados que compõem a AL, o Departamento de Estado norte-americano considera que esta foi “geralmente livre e justa”. “Apesar de leis eleitorais rigorosas limitarem a possibilidade de iniciantes políticos competirem nas eleições”, acrescenta.

“[O relatório] é bastante crítico quanto ao facto de que apenas ainda uma minoria é eleita através do sufrágio universal, ao contrário do que é destacado na Lei Básica”, apontou Éric Sautedé, académico ligado à ciência política. À luz do documento, o comentador político afirma que se torna difícil para os recém-chegados à vida política ocuparem um lugar na esfera pública sem uma associação com peso na sociedade que os apoie. Isto, explica, devido às últimas alterações efectuadas à Lei Eleitoral. “A nova regulamentação é muito mais restritiva que a anterior. Também o secretário para a Segurança foi muito mais rigoroso na aplicação da lei”.

Numa reacção ao relatório sobre direitos humanos – o primeiro a ser inteiramente compilado sob a Administração Trump – o Governo sublinha os princípios “Um País, Dois Sistemas” e “Macau governada pelas suas gentes”, afirmando que “a política de alto grau de autonomia vem sendo implementada com grande sucesso”. “Os amplos direitos e liberdades, gozados pela população da RAEM, são plenamente garantidos, nos termos da Constituição e da Lei Básica. Trata-se de uma realidade testemunhada por todas as pessoas sem preconceitos”, frisa o Executivo.