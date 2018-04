Admitidas 10 propostas para exploração de cinco auto-silos

O acto público do concurso público para a gestão e exploração de cinco auto-silos – Auto-Silo do Jardim de Vasco da Gama, do Auto-Silo do Edifício Iat Fai, do Auto-Silo do Edifício Fai Ieng, do Auto-Silo Pak Lok (Terminal Marítimo) e do Auto-Silo do Edifício Cheng I – da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) terminou com a admissão de 10 propostas. Os valores das 12 propostas apresentadas ao Governo – entre as quais uma não foi admitida e outra foi “admitida condicionalmente” – variavam entre um milhão (1,213,300.00) e os 2,8 milhões de patacas (2,880,000.00), “cujo pagamento deve ser efectuado a cada três meses”. De acordo com a DSAT, a adjudicação tem um prazo de validade de seis anos e o concurso tem como critérios de apreciação o valor de contrapartida de referência proposto, o compromisso assumido do concorrente pelo cumprimento do programa de gestão e exploração dos parques de estacionamento, o plano de investimento para fornecimento e instalação de equipamentos e instalações (hardware) e a experiência do concorrente no âmbito da gestão e exploração de auto-silos. O concurso público “visa uniformizar a gestão de vários parque de estacionamento públicos por uma empresa responsável, podendo esta empresa unir a gestão dos auto-silos mais lucrativos e os menos lucrativos, permitindo uma maior estabilidade na exploração e na própria gestão dos auto-silos”, explica a DSAT, em comunicado.

