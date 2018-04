Wong Kit Cheng quer legislação sobre contratação de empregadas domésticas

A proposta de proibição dos turistas passarem a trabalhadores não-residentes pode vir a trazer desequilíbrios no mercado das empregadas domésticas. O alerta foi ontem deixado por Wong Kit Cheng, na sessão plenária da Assembleia Legislativa, que sugeriu a criação de uma lei própria sobre o mecanismo de contratação de empregadas domésticas. Entende a deputada que a medida apresentada pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) terá “grande influência” nas mais de 20 mil famílias que contratam estas empregadas. Prevê Wong Kit Cheng que esta proposta irá trazer uma “queda drástica” de recursos humanos neste mercado de trabalho, uma longa espera por empregadas domésticas e levar a que as entrevistas sejam realizadas por videoconferência. Diz a deputada que os empregadores esperam ver estas matérias regulamentadas, no sentido de garantir o nível das capacidades destas trabalhadoras e de consagrar normas sobre o alojamento e as compensações pelas despesas com os transportes. C.V.N.

