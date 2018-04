TSI não aceita recurso de Sulu Sou sobre decisão de suspensão da AL

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) não aceitou a reclamação apresentada pelo deputado Sulu Sou com o objectivo de anular a suspensão do seu mandato, determinada pelo plenário da Assembleia Legislativa no início de Dezembro do ano passado. O colectivo de juízes argumenta estar de acordo com a decisão do Relator do TSI, que se recusou a decidir se a Assembleia Legislativa (AL) violou ou não a lei na forma como suspendeu o mandato de Sulu Sou, defendendo que foi uma decisão política.

“O Tribunal Colectivo manteve a posição do Relator (…), afirmando que os respectivos actos têm natureza política e não administrativa, portanto, irrecorríveis contenciosamente, bem como o despacho impugnado não constitui violação aos princípios do acesso ao direito e à justiça e da tutela jurisdicional efectiva, nem ao outro qualquer princípio invocado pelo recorrente, pelo que deve ser mantido”, lê-se num comunicado do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância divulgado ontem.

O julgamento do deputado, acusado do crime de desobediência qualificada, começou por estar marcado para o dia 10 de Janeiro, mas, na altura, a juíza decidiu adiar o julgamento até que o TSI se pronunciasse sobre a acção que foi apresentada por Sulu Sou no início daquele mês, em que o deputado pedia a suspensão de eficácia da deliberação da AL que, a 4 de Dezembro, suspendeu o mandato do vice-presidente da Associação Novo Macau.

O julgamento arranca às 9h30 do dia 14 de Maio no Tribunal Judicial de Base (TJB). Há cerca de uma semana, Sulu Sou disse esperar que este recurso não interferisse ou afectasse o caso criminal. “Nós insistimos em recorrer da decisão da Assembleia Legislativa, nós insistimos na nossa ideia de que existe uma ilegalidade ou uma injustiça nos procedimentos da minha suspensão”, disse, na mesma ocasião.