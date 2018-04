Táxis vão ter aparelho de gravação sonora para funcionar como “caixa preta de aviões”

A Assembleia Legislativa aprovou ontem na generalidade a proposta de lei sobre o “regime jurídico do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer”. Deputados querem acrescentar à recolha sonora a captação de imagem para reforço de recolha de provas em caso de incidente, apesar da preocupação com a privacidade.

Cláudia Aranda

“A proposta de lei que apresentamos hoje é o resultado do consenso mais amplo a que pudemos chegar”, afirmou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, durante a apresentação da proposta de lei sobre o “regime jurídico do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer”, aprovada na generalidade na Assembleia Legislativa. Raimundo do Rosário admitiu que o processo foi longo e demorado, e destacou o objectivo consensual de “melhorar o serviço prestado pelos táxis”, já que “a percepção da população e dos turistas” sobre o serviço prestado “não é a melhor”.

A proposta de lei define que cada “táxi deve estar equipado com sistema de navegação global por satélite e com aparelho de gravação sonora”, afirmou o secretário, acrescentando que as “novas licenças serão concedidas a sociedades comerciais e não a particulares”, duas questões que suscitaram preocupação entre alguns deputados.

Para Agnes Lam, a possibilidade de as pessoas deixarem de poder candidatar-se a título individual à atribuição de licenças “viola o que se fez no passado”. “Temos que salvaguardar o sustento destas pessoas que já estão no sector”, alertou a deputada. Lei Cheng I também questionou o Governo por estar a limitar o concurso público a sociedades, excluindo condutores que nunca cometeram irregularidades.

Au Kam San quer que o sistema de aparelho de gravação sonora inclua a recolha de imagem para facilitar “a recolha de provas”. “Para os táxis este equipamento é para proteger os passageiros, mas também os taxistas”, frisou.

Angela Leong também apoiou a introdução de recolha de som e imagem. “Sugiro que seja instalado o sistema de captação de imagem e de som, muitos residentes apoiam essa medida, ainda que haja preocupações com a privacidade”, afirmou.

Já Ip Sio Kai pôs em causa a utilização da gravação sonora: “Isto afecta a protecção da privacidade, no futuro os passageiros podem pedir para desligar a câmara? Ou posso pedir à DSAT para cancelar gravações em certa data?”, perguntou.

Sobre o sistema sonoro, o Governo afirmou pretender utilizar as soluções e instrumentos legais disponíveis. “Não pretendemos inovar e criar mais polémica, queremos usar os mecanismos que temos e encontrar sistemas de lidar com irregularidades para o regime ser aprovado na maior brevidade. Essa gravação é a melhor forma que encontrámos para construir o cenário dentro do táxi. Quando acontecer um incidente vamos ver o registo daquele período, só quando acontecer algo é que vamos rever o registo”, garantiram as autoridades.

Agnes Lam sugeriu ainda que o Governo aditasse à proposta de lei o serviço de marcação de táxi pela Internet como um serviço legal. Sobre este assunto, Raimundo do Rosário afirmou que “a marcação através da Internet não é ilegal”. Condutores de táxi com cartão de identificação podem explorar essa possibilidade da chamada pela internet, afirmaram as autoridades.

Por sua vez, Mak Soi Kun quis saber se o sistema de gravação sonora iria funcionar “como a caixa preta dos aviões”. O deputado disse ser inadequado que os táxis circulem durante os tufões e lastimou não haver nada no diploma que regule o serviço quando é içado sinal de tufão, preocupação partilhada pelo deputado José Pereira Coutinho. Chan Iek Lap sublinhou, igualmente, a necessidade de “aditar que os empregadores não podem obrigar empregados a trabalhar durante o tufão”. Na sua resposta, Raimundo do Rosário confirmou que os sistemas de gravação sonora partilham o conceito da caixa preta dos aviões, remetendo os detalhes da discussão para sede de comissão. “Em sede da comissão vou então discutir artigo a artigo, já referi que temos pontos de vista diferentes, nem tudo o que está nesta proposta é a vontade do secretário, é o consenso possível”, sublinhou Raimundo de Rosário.

Na lei está estipulado que o cartão de identificação de condutor pode ser confiscado quando o seu titular cometer, num período de cinco anos, quatro infrações administrativas graves. São infrações graves a recusa da prestação dos serviços e selecção de clientes, regateio do preço ou cobrança abusiva de tarifa de táxi.