SJM vai ter frota de autocarros eléctricos e a gás

A Sociedade de Jogos de Macau (SJM) anunciou ontem que vai ter autocarros eléctricos e a gás natural comprimido, de transporte gratuito para os casinos, a partir de Maio próximo.

“Para aliviar o tráfego rodoviário e promover a protecção ambiental, a SJM terá novos serviços de autocarros eléctricos e a gás natural”, lê-se no comunicado da empresa. Numa primeira fase, o grupo anunciou que vai disponibilizar sete autocarros ecológicos.

Segundo a SJM, esta medida reforça a vontade do Governo no sentido “de substituir gradualmente toda a frota de autocarros, por veículos movidos a energia eléctrica para melhorar a qualidade do ar”.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) do território, a temperatura média em Macau subiu 0,4ºC e o número de dias com qualidade do ar considerada “insalubre” aumentou, em 2017, em comparação com o ano anterior.