Si Ka Lon e Leong Sun Iok exigem explicações para aumento das tarifas dos autocarros

O Governo devia ter apresentado uma explicação para o aumento das taxas dos autocarros, defenderam ontem os deputados Si Ka Lon e Leong Sun Iok. Ambos consideram que este aumento deve ser acompanhado de uma melhoria generalizada do serviço prestado pelas três concessionárias e apresentaram várias sugestões neste sentido.

Catarina Vila Nova

O aumento das tarifas dos autocarros para as seis patacas, em vigor a partir de amanhã, foi classificado de “hegemonia administrativa” pelo deputado Si Ka Lon. A medida, anunciada na segunda-feira pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), motivou ontem duas interpelações no período que antecedeu a ordem do dia da sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL). Si Ka Lon apontou várias críticas ao aumento “repentino” das taxas que entende que deveria ter sido acompanhado de uma explicação por parte do Governo. Já Leong Sun Iok, da ala laboral, espera que este incremento motive uma melhoria generalizada do serviço público de transportes.

“Por que é que o Governo transmite, directamente, os encargos da redução das despesas financeiras para os residentes? Por que é que o Governo aumenta as tarifas sem prometer o aumento da qualidade do serviço?”, inquiriu Si Ka Lon, criticando o Governo por “nunca ter dado uma explicação clara e convincente sobre esse aumento”. Leong Sun Iok entende existir ainda “espaço para melhoria no processo de implementação das novas tarifas”, de modo a que a população possa “compreender melhor e apoiar essa medida”. “Espero que, depois desse reajustamento, as autoridades tenham uma atitude mais activa no planeamento do transporte colectivo e encontrem mais formas ecológicas para facilitar as deslocações da população”, atirou.

O mesmo legislador considera que os subsídios para as tarifas de autocarros devem ser vistos como uma medida de apoio à população e uma política de incentivo aos transportes públicos. Assim, os gastos relacionados com este apoio devem ser ajustados “em conformidade com a política governativa” e calculados “segundo a comparticipação baseada no número e no volume total de passageiros transportados anualmente e, ainda, de acordo com a situação de operação das concessionárias”. Os contratos com a Transmac, TCM e Nova Era vão terminar no próximo mês de Julho, altura que Leong Sun Iok considera que deve ser aproveitada para “definir um mecanismo razoável de actualização das tarifas”.

Também Si Ka Lon defendeu a criação de um mecanismo de ajustamento gradual das tarifas, quer no sentido do incremento, quer da redução. Simultaneamente, o deputado exige o aumento da qualidade dos serviços prestados e o alargamento do âmbito do plano de benefícios das tarifas. Neste sentido, o legislador sugere que sejam concedidos subsídios às famílias em situação vulnerável. Na mesma linha, Leong Sun Iok aponta que a melhoria dos serviços oferecidos pelas concessionárias poderia passar pela implementação de um regime de incentivos, de forma a promover a competitividade entre as mesmas e também de um mecanismo de avaliação, premiação e de sanção, para aumentar a transparência da situação financeira das companhias.