Seis anos de Fundação Rui Cunha celebrados com a aguarela de seis pintores internacionais

A Fundação Rui Cunha celebra seis anos de existência com uma exposição de pintura a aguarela que reúne seis artistas internacionais. “Celebrar na tela” inaugura no próximo dia 25 de Abril.

É a reinterpretação clássica da técnica e criatividade da pintura a aguarela, por pintores que levam o espectador para paisagens naturais ou do quotidiano citadino, que a exposição “Celebrar na tela” mostra em Macau. Herman Pekel, Eugen Chisnicean, Ping Long, Wu Kemeng, John Hoar e Lin Tao visitam a cidade vindos de lugares como a China, Austrália ou Moldávia, dando forma à colectiva pensada pela Fundação Rui Cunha para celebração do seu 6º aniversário. Entre os dias 25 de Abril e 27 de Maio, as paredes da Galeria na Avenida da Praia Grande convidam a experimentar “o sabor das diferentes culturas, experiências e gostos que se encontram num só interesse: a aguarela”.

A Herman Pekel, filho de pais holandeses mas nascido em Melbourne, na Austrália, movem-no as questões ambientais. São constante preocupação e a devoção pela paisagem é quase transversal a tudo quanto põe na tela. O seu desenho é forte, com impacto, e o tempo conduziu-o de cenários industriais dinâmicos a interiores suaves e às paisagens amplas australianas. Pekel é actualmente consultor de Arte e Caligrafia do grupo Qingdao Daily Press, e o Taiwan Art Institute quis que participasse numa exposição itinerante com outros artistas internacionais. Os seus trabalhos, para além de expostos regularmente nos Estados Unidos, podem ser encontrados em publicações como “Australian Impressionist and Realist Artists”, “120 Years of Watercolourists” ou “Artists and Galleries of Australia and New Zealand”.

Foi Herman Pekel um dos mestres de Lin Tao, um dos pintores sénior da Press Painting and Caligraphy Academy do grupo Qingdao Daily Press que também vai apresentar os seus trabalhos em Macau. Ao longo de três anos (entre 2014 e 2017), o artista participou do estudo do Curso Avançado de Aguarela Internacional de Qingdao, e foi aprendiz não só de Pekel, mas também de Eugen Chisnecean e Ping Long – que também integram a exposição na Rui Cunha.

Eugen Chisnecean nasceu na Moldávia, em 1984, e foi do pai que herdou o interesse pela Arte – ele era um amante de fotografia e pintura. Em 2000, Chisnecean decide estudar Design de Interiores e Arquitectura no Art Institute of Chișinău, mas sete anos mais tarde entrega-se à investigação da pintura em aguarela, “a fim de aperfeiçoar a sua arte”, explica a organização.

Já Ping Long, também pintor sénior da Press Painting and Caligraphy Academy do grupo Qingdao Daily Press, divide-se por vários grupos artísticos: é um dos membros da China Arts Association; ocupa cargos de chefia na Shanghai Artists Association; e nem o ensino se exclui, sendo professor associado da School of Art Design da Shanghai University of Engineering Science.

Wu Kemeng – ou Yǒu shàn, a sua alcunha, ou Sì Shě Shān Rén, o seu pseudónimo de poeta – nasceu em Qingdao, em 1973, e foi desde cedo reconhecido no universo artístico da China, posição que o levou a ser apontado director do Watercolour Institute of Chinese Poem, Calligraphy, do Painting and Ink Printing Art Academy, um dos pintores do estúdio Cheng Dali Chinese Painting na Universidade de Pequim e, tal como Lin Tao e Herman Pekel, pintor sénior da Press Painting and Calligraphy Academy do grupo Qingdao Daily Press.

Da Grã-Bretanha chega John Hoar, que traz consigo obras carregadas de Impressionismo e de cariz arquitectónico. Estudou arquitectura, mas rapidamente percebeu que o desenho, principalmente a aguarela, o preenchia. Dedica-se ao estudo de paisagens, cenas oceânicas e flores – sempre foi um autodidata. Hoar não se esconde atrás das suas obras; chega ao público através dos seus DVDs didácticos – cinco dos quais produzidos pela Town House Films – para ensinar aspirantes a artistas de pintura em aguarela.

“Celebrar na tela” conta com o apoio da Watercolour Association in Qingdao, Macau Cultural and Creative Industries Promotive Association e da Luyart Art and Culture International Company.