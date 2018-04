Reconstrução do Centro de Saúde do Porto Interior sem data prevista

As obras de reconstrução do Centro de Saúde do Porto Interior só terão início depois da entrada em funcionamento do centro de saúde do Complexo Municipal de Serviços Comunitários da Praia do Manduco. A data prevista para arranque do projecto não foi avançada pelos Serviços de Saúde, que ontem revelaram que “é expectável que as actuais instalações médicas [no Porto Interior], em breve, não consigam responder à crescente procura de serviços médicos daquela área”. O organismo assume que, devido à “degradação das instalações médicas” – aquele centro funciona há mais de duas décadas – e aos danos provocados pela passagem do tufão Hato, a “depreciação do edifício aumentou” no ano passado. “Assim, e neste contexto, os Serviços de Saúde informam que apesar de a reabilitação das estruturas do Centro de Saúde do Porto Interior estar a ser planeada, devido às necessidades prementes de consulta dos residentes daquela área não haverá início das obras”, lê-se num comunicado do organismo.

