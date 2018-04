Parque de Cooperação entre Jiangsu e Macau com “andamento positivo”

O Parque de Cooperação entre Jiangsu e Macau esteve no centro das conversações entre Chui Sai On e o governador da Província de Jiangsu, Wu Zhenglong, durante o encontro entre responsáveis das duas regiões, que teve lugar ontem em Santa Sancha. O Chefe do Executivo local disse que “o Governo Central deu uma primeira anuência à instalação” do projecto e “aguarda-se, actualmente, a aprovação do mesmo, tendo-se verificado, até agora, um andamento positivo”.

Segundo um comunicado do Gabinete do Chefe do Executivo, na reunião, Wu Zhenglong disse esperar que, no futuro, a colaboração entre Macau e Jiangsu seja aprofundada: “Os dois lados podem explorar, em conjunto, o mercado dos países lusófonos, com Macau a possuir quadros qualificados nesta área e bons conhecimentos sobre a legislação e a situação dos países de língua portuguesa, enquanto que, por seu turno, Jiangsu é dotada de uma forte base industrial, um contexto que cria uma grande margem para cooperação ao nível da ciência e tecnologia, do ensino, e das pessoas”.

Wu mencionou ainda que os trabalhos conjuntos podem ser desenvolvidos “ao nível do aproveitamento adequado das vantagens da zona piloto do Parque de Cooperação entre Jiangsu e Macau, tornando-o num parque com características próprias e possibilitando a integração de Macau na estratégia nacional, ao mesmo tempo que o parque servirá de plataforma para elevar o nível de Jiangsu”.

Já Fernando Chui Sai On realçou “a grande importância do Parque de Cooperação entre Jiangsu e Macau para os próximos 10 anos de desenvolvimento de Macau” e afirmou que as duas partes “chegaram já a um consenso sobre o estudo do planeamento geral” do projecto.

Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, também esteve presente no encontro e salientou que “é importante efectuar bem o planeamento, de modo a que a população de Macau fique informada das oportunidades de cooperação para as empresas e jovens locais que deverão surgir com a participação do Governo no parque de cooperação”.