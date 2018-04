Para quando a cobrança dos sacos de plástico, pergunta Chan Hong

A deputada Chan Hong usou o período de intervenções antes da ordem do dia de ontem para questionar o Governo quanto ao andamento do processo legislativo sobre a cobrança dos sacos de plástico. Lembra a legisladora, eleita pela via indirecta, que, em 2016, foi realizada uma consulta pública sobre o assunto e que se concluiu haver consenso social para a implementação desta medida. “Solicito à Administração que divulgue, o mais rápido possível, o ponto de situação do processo legislativo e defina um objectivo para a diminuição do uso de plásticos, finalizando o processo legislativo em 2019”, disse a parlamentar.

Recorda também Chan Hong que se estipulou, nas Linhas de Acção Governativa para este ano, a continuação dos trabalhos de produção legislativa sobre o regime de restrição do uso de sacos de plástico, estando a sua conclusão prevista para o próximo ano. “Mas, desde a conclusão da consulta, foram raras as informações sobre o ponto de situação dos trabalhos de produção”, apontou. “A sociedade não conhece as matérias a serem consagradas e o seu andamento, e geram-se dúvidas sobre se esse regulamento administrativo vai ser mesmo concluído em 2019”.

Chan Hang alerta também para os aparentes resultados das campanhas de sensibilização, uma vez que estes podem ser meramente temporários. “No início da aplicação desta medida, o uso deste tipo de material irá diminuir drasticamente mas, após certo tempo, as pessoas acostumam-se e o número voltará a aumentar”, aponta.

Após a entrada em vigor desta medida – a ser implementada – Chan Hong diz ser necessário um plano para a fiscalização da futura aplicação da cobrança de sacos de plástico com a possibilidade de aplicar medidas sancionatórias. C.V.N.