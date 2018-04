Hato: Governo prevê 147,7 milhões em benefícios fiscais na compra de veículos motorizados

As autoridades estimam que a aplicação da proposta de lei ontem aprovada na generalidade na Assembleia Legislativa, que concede benefícios fiscais na aquisição de veículos motorizados novos pelos proprietários de viaturas destruídas pelo Hato, envolva um montante de 147,7 milhões de patacas. A passagem do tufão danificou 6.521 automóveis, 3.240 ciclomotores e 3.281 motociclos, números que correspondem ao cancelamento de matrículas das viaturas destruídas até 18 de Setembro.

Claudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

O Governo calcula que o montante envolvido no benefício fiscal especial que recai sobre o acto de aquisição de veículos motorizados novos pelos proprietários dos veículos danificados pelo tufão Hato seja de “147,7 milhões de patacas”. Responsáveis da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) acrescentaram que a passagem do tufão Hato causou danos em “6.521 automóveis, 3.240 ciclomotores e 3.281 motociclos”. Este é o número de veículos motorizados danificados pela passagem do tufão Hato de 23 de Agosto de 2017, cujos proprietários cancelaram as matrículas até 18 de Setembro de 2017.

Segundo a estimativa governamental, “o montante envolvido para automóveis é de 137 milhões, e para os ciclomotores e motociclos são de cerca de 10,1 milhões, sendo o montante (na totalidade) envolvido neste beneficio fiscal de cerca de 147,7 milhões de patacas”.

A Assembleia Legislativa aprovou ontem na generalidade a proposta de lei sobre o benefício fiscal especial para aquisição de veículos motorizados. Durante a discussão em plenário a proposta suscitou diversas questões da parte dos deputados. Zheng Anting pediu ponderação na aplicação dos apoios devido ao impacto que a medida pode ter no erário público, e alertou o Governo para o facto de estar a abrir um precedente em termos de apoio a vítimas de futuros tufões. “No uso do erário público devemos ter calma, será que este uso é adequado ou não? Em Macau há sempre tufões e, no futuro, será que há sempre esta proposta de lei para ajudar os cidadãos? Como esta proposta de lei já abriu um precedente e tem impacto para as finanças públicas temos que pensar bem sobre isto”, afirmou.

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, destacou que o benefício fiscal constante na proposta destina-se “a apoiar o alívio dos encargos financeiros que recaem sobre os proprietários dos veículos danificados durante a passagem do forte tufão Hato que, consequentemente, adquiram veículos motorizados novos devido às necessidades familiares, de trabalho ou de subsistência”. Pela sua natureza, sublinhou, “não se trata de um regime compensatório, nem indemnizatório”.

Agnes Lam quis saber se os lesados podem adquirir apenas um ciclomotor, em vez de adquirirem um automóvel idêntico, o qual talvez a família já não tenha meios financeiros para adquirir no caso, por exemplo, de estar ainda a pagar a prestação ao banco pelo empréstimo para comprar a primeira viatura. O diploma prevê que a categoria dos veículos motorizados novos seja idêntica à dos veículos danificados dos proprietários.

A esta questão o secretário para a Economia e Finanças respondeu remetendo a solução para a discussão da proposta de lei em sede de comissão. “Por exemplo, se a pessoa tinha um veiculo automóvel e agora tiver que comprar um motociclo ou ciclomotor deve haver uma certa diferença com o imposto que paga um automóvel e, provavelmente, devido a esta realidade, é que foi ponderada esta solução em termos políticos. Ora, uma pessoa que está a conduzir um ciclomotor ou motociclo e agora adquire um automóvel a situação também vai ser diferente, provavelmente em sede de comissão podemos ponderar melhor”, afirmou Lionel Leong.

Antes, os responsáveis da DSAT haviam afirmado que esperavam que os proprietários de automóveis adquirissem novamente um veículo automóvel, mas que “os novos veículos não têm que ser do mesmo modelo”. “Em relação aos veículos danificados a nossa intenção é que, tratando-se de um veículo automóvel, esperamos que venha a ser substituído por um veiculo automóvel, e se for um ciclomotor ou um motociclo esperamos que venha a ser substituído por um motociclo ou ciclomotor. Agora passar de um automóvel para um motociclo isso não é nossa intenção”, responderam à questão colocada por Agnes Lam.