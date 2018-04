Grupo Wynn Resorts nomeia directoras depois de escândalo sexual

A operadora de jogo de Las Vegas e Macau, Wynn Resorts, anunciou a nomeação de três mulheres para a direcção do grupo, meses depois de um escândalo sexual que envolveu o fundador Steve Wynn. De acordo com um comunicado divulgado ontem no site do grupo, o quadro de administradores foi aumentado para 11 membros, quatro dos quais são mulheres.

“Este é o primeiro passo no nosso esforço para actualizar o conselho”, afirmou o presidente da comissão executiva da Wynn, Boone Wayson. “Pretendemos adicionar novos directores nos próximos meses. O conselho está empenhado em aumentar o valor para os nossos accionistas e criar um ambiente favorável e inclusivo para todos os funcionários da empresa”, acrescentou.

As mudanças da administração da empresa acontecem meses depois do diário The Wall Street Journal ter publicado testemunhos de várias funcionárias do grupo que denunciaram os abusos sexuais de Steve Wynn, de 76 anos. Um dos casos, relacionado com reconhecimento de paternidade, culminou num acordo extrajudicial de 7,5 milhões de dólares americanos.

As acusações levaram o fundador da empresa a demitir-se, em Fevereiro último, da presidência da administração e a vender todas as acções. Depois de anunciada a saída, com efeitos imediatos, nos Estados Unidos, a administradora-delegada da Wynn Macau comunicou ao Governo de Macau a demissão do empresário também dos dois casinos do grupo na RAEM.

Entretanto, na segunda-feira, Steve Wynn e a ex-mulher chegaram a um acordo que encerra uma batalha judicial sobre as acções do grupo, travada nos últimos seis anos. De acordo com os representantes legais do antigo casal, um pagamento pendente de Steve Wynn à ex-mulher, Elaine, evitou um julgamento já agendado em Las Vegas. O valor do pagamento não foi divulgado. Em comunicado, Steve Wynn confirmou que “todas as questões legais pendentes” com a ex-mulher foram resolvidas. O casal divorciou-se em 2010.

O multimilionário começou como proprietário de um pequeno grupo de salas de bingo no Nordeste dos Estados Unidos e construiu um império do jogo com o seu nome, em que se incluem os casinos Mirage e Bellágio, em Las Vegas, e dois casinos Wynn, em Macau.