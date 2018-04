Feira Internacional da Indústria do Turismo arranca no dia 27

Vêm de 36 países e regiões, as 290 empresas com presença confirmada na 6ª edição da Feira Internacional da Indústria do Turismo de Macau (MITE) para promoverem produtos turísticos para as férias de Verão antes da chegada da época alta. O evento volta a apresentar-se como plataforma para parcerias e intercâmbio de ideias sobre o sector, reunindo representantes do turismo e indústrias associadas.

A MITE dá este ano destaque a cinco pontos-chave (que caracterizam Macau): Rede de Turismo China-Portugal; a exposição “Turismo Marítimo e Cultura da Rota Marítima”; um seminário sobre o desenvolvimento turístico e oportunidades na Zona da Grande Baía; turismo criativo; e “Macau: Cidade da Gastronomia”. Este ano, a MITE aposta não só nos seis principais elementos do sector turístico – restaurantes, hospedagem, transporte, entretenimento, turismo e compras –, mas também reúne profissionais e operadores de agências de viagem.

O evento está aberto ao público das 11 às 18 horas no dia 27 de Abril e das 10 às 18 horas nos dias 28 e 29. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos ao público no local, no Cotai Expo do Venetian Macao. No ano passado, a feira reuniu mais de 300 expositores de 45 países e regiões, com 473 ‘stands’, e recebeu 36.000 visitantes e mais de 300 compradores do sector e dos principais mercados, tendo sido assinados 31 acordos de cooperação.