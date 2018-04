DST quer promover turismo de Macau na Austrália através da rede de chineses ultramarinos no país

Os cerca de 90 mil turistas australianos que visitaram Macau em 2017 provam “o potencial mercado de visitantes da Austrália” que a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) quer atrair. O organismo local e as autoridades de turismo de Fujian estiveram em Melbourne e Sydney entre os dias 16 e 18 deste mês para promover os respectivos produtos turísticos multi-destinos de Fujian e de Macau. A DST, representada pela directora Helena de Senna Fernandes, quer “expandir a promoção do turismo de Macau através da rede de chineses ultramarinos no país”.

Durante a estadia nas duas cidades australianas, a DST reuniu-se com cerca de 40 dirigentes de organizações e câmaras do comércio de chineses ultramarinos na Austrália para apresentar a situação mais recente do turismo de Macau. Já em conjunto com a Comissão para o Desenvolvimento Turístico de Fujian, apresentaram-se a cerca de 100 representantes da indústria do turismo da Austrália.

“Na ocasião, realizaram-se também sorteios com passagens aéreas de ida e volta para Melbourne-Fujian-Macau, a par com pacotes de alojamento em hotel de cinco estrelas de luxo em Macau e bilhetes para a grande produção chinesa ‘O Rei Macaco’, para que os operadores da indústria experienciem em antemão a diversidade dos recursos turísticos de Fujian e Macau”, revela um comunicado da DST.

Macau apostou ainda na promoção da indústria MICE e na gastronomia. Até domingo, vão estar, em vários pontos da cidade de Sydney, rulotes de “Taste of Macao” (sabores de Macau) para promover o Ano da Gastronomia de Macau lançado no início deste ano com o objectivo de promover a cidade como um destino culinário.

Nos últimos anos, a Comissão para o Desenvolvimento Turístico da Província de Fujian e a DST, promoveram em conjunto itinerários turísticos multi-destinos em países ao longo de “Uma Faixa, Uma Rota”. A cooperação entre Macau e Fujian em matéria de turismo acontece desde 2004 e Helena de Senna Fernandes referiu, durante a visita, que “Fujian [é] um dos principais parceiros de cooperação de Macau para a execução da iniciativa”.

Impulsionar o intercâmbio e a cooperação em turismo entre os países ao longo da Rota da Seda Marítima é outro dos objectivos, realçou Huang Zeming, responsável daquela comissão, notando que “é necessário melhorar continuamente a influência da marca do turismo da Rota da Seda Marítima”.