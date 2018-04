Deputados querem controlo mais apertado das empresas para evitar acidentes de autocarro

Vários deputados instaram ontem o Governo a adoptar medidas mais apertadas para as empresas de autocarros, na sequência do acidente mortal do passado domingo. Entre outras coisas, os legisladores pediram uma avaliação global do mecanismo de supervisão e a definição de padrões de segurança e descanso básico dos motoristas.

Catarina Vila Nova

O acidente do passado domingo, que envolveu um motorista de autocarro e resultou na morte de um homem de 80 anos, levou vários deputados a exigirem, junto do Governo, um maior controlo das concessionárias. Referindo-se às medidas já em vigor, como o limite de velocidade e a consciencialização para a segurança, Angela Leong classificou-as de “paliativas”, ao mesmo tempo que exigiu uma avaliação global do mecanismo de supervisão das três concessionárias. Numa outra intervenção, antes da ordem do dia da sessão plenária de ontem, assinada por Kou Hoi In, Chui Sai Peng e Ip Sio Kai, os três deputados alertaram para a questão da falta de motoristas, depois de terem sido suspensos alguns condutores que trabalhavam em regime de ‘part-time’.

“No caso deste acidente mais recente [de domingo], o motorista trabalhava a tempo inteiro. Então, se for adoptada a mesma medida fracturante, vão ser suspensos todos os motoristas?”, questionaram os três deputados. Kou, Chui e Ip referiam-se ao acidente no início deste ano que levou à morte de uma mulher de 67 anos e que resultou na suspensão de 30 motoristas que trabalhavam a tempo parcial. “Queremos frisar que são vários os factores envolvidos nos acidentes com autocarros, independentemente de causarem mortos ou feridos”, consideraram, frisando que “a insuficiência de motoristas não é uma questão de hoje”.

“Os serviços competentes proibiram os motoristas a tempo parcial, por isso, aumentou o volume de trabalho dos motoristas a tempo inteiro. A pressão mais o cansaço aumentam a probabilidade de acidentes, criando-se um círculo vicioso. Podemos dizer que os serviços não estão a resolver o problema”, criticaram os três deputados, para quem a “má qualidade dos serviços e a insuficiência de consciencialização sobre segurança de alguns motoristas” são problemas já antigos. Como solução, apontam o estabelecimento de um regime de prémios e punições para incentivar o moral e atitudes positivas no trabalho.

Também Leong Sun Iok se pronunciou sobre esta questão, dizendo esperar que, aquando da renovação dos contratos com as três concessionárias de autocarros, sejam aplicadas novas medidas. Entre elas conta-se a definição de padrões de segurança e do horário básico de descanso dos condutores, o melhoramento das instalações de descanso nos terminais e a auscultação dos condutores sobre os pontos críticos do tráfego.

Angela Leong alargou o âmbito da sua intervenção referindo-se à segurança rodoviária em geral. “Como se explicam os vários acidentes mortais nas passadeiras que, em princípio, deviam ser seguras?”, questionou a deputada, eleita por sufrágio directo. Sobre as várias iniciativas concretizadas pelo Governo com o objectivo de aumentar a consciencialização da população – Campanha de Sensibilização Rodoviária, Carnaval de Segurança Rodoviária e Programa de Prémios para uma Segurança Segura –, a legisladora quis saber quais os efeitos alcançados pelas mesmas.