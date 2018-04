Anunciadas medidas ‘antidumping’ para borracha sintética oriunda da UE

A China anunciou ontem que vai subir temporariamente as taxas alfandegárias sobre a borracha sintética oriunda da União Europeia, Estados Unidos e Singapura, por prática de ‘dumping’ – preço de venda abaixo do custo de produção.

Em comunicado, o Ministério do Comércio chinês explica que uma investigação, aberta em Agosto passado, concluiu que as empresas daqueles países vendem borracha sintética na China a preços entre 26% e 66,5% abaixo do custo de produção.

Face aos danos causados às firmas chinesas, o ministério decidiu aplicar taxas alfandegárias, que variam dependendo do nível de ‘dumping’ praticado por cada empresa.

“Devido a uma petição do sector doméstico, em 30 de agosto de 2017 anunciamos uma investigação ‘antidumping’”, assinalou o ministério. A medida entra hoje em vigor.