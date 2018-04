Agnes Lam sugere mecanismo de auto-recomendação para órgãos consultivos

Agnes Lam sugeriu ontem ao Governo a criação, ainda durante o corrente mandato, de um mecanismo de auto-recomendação para os membros dos órgãos consultivos do Executivo. Esta medida, propõe a deputada, deve aplicar-se ao conselho consultivo do futuro Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), organismo que irá substituir o actual Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). Na sua intervenção, antes da ordem do dia de ontem, Lam sugere, na sua proposta, que sejam reservadas quotas para permitir a participação de mais jovens ou de profissionais “com perfil independente dos assuntos públicos”, de forma a “aumentar gradualmente a democracia na vida pública”. C.V.N.

