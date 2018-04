Rede de Restaurantes Portugueses no Mundo quer chegar a Macau

O projecto Taste Portugal quer unir as centenas de restaurantes portugueses no mundo. Incluindo Macau, a porta de entrada na China, se possível já este ano.

João Paulo Meneses

A AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a mais importante associação na área da restauração em Portugal, criou o programa Rede de Restaurantes Portugueses no Mundo/Taste Portugal e já tem uma lista de 500 restaurantes de matriz portuguesa referenciados em todo o mundo, tornando-os embaixadores da gastronomia portuguesa nos mercados internacionais.

Depois de fechar o lançamento da primeira fase da Rede de Restaurantes Portugueses no Mundo/Taste Portugal, em cinco países (Brasil, Espanha, França, Alemanha e Inglaterra), a AHRESP tem sete novos destinos em vista. Macau é um deles, juntamente com EUA, Canadá, Suíça, Bélgica e Luxemburgo.

As informações oficiais falam em restaurantes portugueses na China, mas o PONTO FINAL confirmou que “Macau que será naturalmente porta de entrada para a China, iremos aproveitar todas as sinergias e capacidade instalada dos existentes e excelentes representantes da nossa Gastronomia”.

O nosso jornal apurou ainda que a AHRESP já fez uma primeira abordagem junto do Centro de Promoção Turística de Macau em Portugal e também junto da Embaixada da China em Lisboa. Só em Junho será tomada uma decisão final sobre a entrada de Macau neste projecto, sendo que, a partir desse momento, o objectivo é identificar todos os restaurantes Portugueses em Macau, esperando depois que estes se candidatem a entrar na Rede. A AHRESP envia depois um técnico a cada restaurante para confirmar que utilizam receitas e produtos portugueses. De acordo com a lista disponível na página do Turismo de Macau, existem 39 restaurantes portugueses na RAEM.

“Balanço extremamente positivo”

Da lista de 500 potenciais restaurantes de matriz portuguesa espalhados pelo mundo, a AHRESP fez uma primeira selecção de 100 para efectivar a Rede de Restaurantes Portugueses no Mundo/Taste Portugal (http://www.tasteportugal.com/) nos cinco destinos iniciais. Os primeiros 13 receberam no mês passado os respectivos certificados: Padaria da Esquina, Taberna da Esquina e Tasca da Esquina, no Brasil; Atlantik Corner e Trás-os-Montes, em Espanha; Canelas, em França; Ferreira Café, Café Vasco da Gama, Campo e Taberne F, no Canadá; Portuguese Tavern e Cantinho de Portugal, no Reino Unido; e Casa do José, na Alemanha.

Ao PONTO FINAL uma fonte do projecto diz que, até ao momento, “o balanço é extremamente positivo”. Ao certo ninguém sabe quantos restaurantes portugueses existem fora de Portugal, admitindo-se que possam chegar ou superar os 1000. Esta iniciativa da AHRESP conta com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Secretaria de Estado das Comunidades e da AICEP, da Secretaria de Estado do Turismo e do Turismo de Portugal, bem como da Federação Minha Terra.