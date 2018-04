MGM Grand Paradise: Receita das mesas de jogo VIP ascendeu a 270 mil milhões

O MGM Grand Paradise terminou 2017 com receitas superiores a 19.06 mil milhões de patacas, um acréscimo na ordem dos 3% da receita total relativa ao exercício de 2016. O proveito no ano passado foi de 2.72 mil milhões de patacas, um decréscimo de 13,9% comparando também com 2016. No segmento VIP, a receita das mesas de jogo ascendeu a 277,18 mil milhões de patacas em 2017, um acréscimo na ordem dos 0,2% da receita gerada em 2016. Em 2017, a percentagem do ‘win’ das mesas de jogo VIP foi de 3,2% da receita bruta.

No segmento não-VIP, o ‘win’ bruto das mesas de jogo cresceu 5,9% para 8,38 mil milhões de patacas, sendo a média diária de ‘win’ bruto por mesa de jogo foi de 85.023 patacas no ano passado. Em 25 de Janeiro último, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos de Macau (DICJ) aprovou 100 novas mesas de jogo e 982 máquinas de jogo para exploração no MGM COTAI, e 25 novas mesas de jogo para exploração com efeito a partir de 1 de Janeiro de 2019, perfazendo um total agregado de 125 novas mesas de jogo para o MGM COTAI.

Em acréscimo, a DICJ também aprovou a transferência inicial de 77 mesas de jogo do MGM MACAU para o MGM COTAI, refere a Síntese do Relatório de Actividades do ano de 2017, publicada ontem em Boletim Oficial. “Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras auditadas”, indica o Relatório de Auditor Independente.