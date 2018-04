MAM apresenta nova colecção de pintura focada na verticalidade

O Museu de Arte de Macau (MAM) vai acolher, a partir de amanhã, uma exposição com oito pinturas verticais em rolo de flores, plantas e frutas. Os trabalhos são da autoria do pintor Zhao Mingshan, herdeiro de terceira geração da Escola Lingnan de Pintura em Macau. “Encanto Rústico”, “Charme Elegante”, “Hortênsia”, “Flor”, “Rosa da China”, “Lichia”, “Narciso” e “Espírito de Outono” são os títulos das pinturas que estarão em exibição, refere um comunicado do MAM.

Considerado um dos pintores mais representativos da Escola Lingnan de Pintura em Macau e discípulo de Situ Qi, Zhao Mingshan tornou-se conhecido pelas suas pinturas de plantas e flores, em especial rosas. Os trabalhos em exibição “revelam o distinto estilo da escola Lingnan e possuem inequívoco valor artístico”, acrescenta o MAM, que integrou os trabalhos na colecção permanente do museu.

O acervo original do MAM resultou da transferência do espólio do Museu Luís de Camões, constituído pelas colecções de cerâmica de Shiwan, caligrafia e pintura de Lingnan em Guangdong, pinturas históricas de Macau e obras de arte moderna e contemporânea do território. Após a sua inauguração e ao longo de quase 20 anos de actividade, o MAM tem vindo a “enriquecer o seu acervo” através de encomendas, aquisições e doações, procurando diversificar assim os seus géneros artísticos.

O museu iniciou já os preparativos para expor as novas adições ao seu acervo com o intuito de “reconhecer os respectivos doadores, partilhar com o público a beleza da arte e permitir à população apreciar a arte paisagística da geração mais velha”.

A exposição estará aberta ao público até 26 de Outubro.