Mais de quatro milhões para ciência e tecnologia no 1º trimestre deste ano

O Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) concedeu um total de 4.3 milhões de patacas no primeiro trimestre deste ano. O montante, distribuído entre Janeiro e Março, representa um decréscimo significativo quando comparado com o período homólogo do ano passado, em que os fundos ultrapassaram os 29 milhões de patacas.

A maior fatia foi atribuída à Universidade de Macau, no valor de mais de 792 mil patacas, destinadas a ensinos que promovem a Ciência – categoria que se destacou no montante de subsídios; acrescem 160 mil patacas de apoio a uma investigação sobre o cancro da mama – que integra o conjunto de projectos que englobam Ciência e Tecnologia.

O segundo maior apoio financeiro foi concedido à Fundação Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau – Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) no valor de quase 520 mil patacas, direccionadas para o ensino que promove a Ciência. Cerca de metade do montante foi investido em cursos práticos de investigação em Medicina Tradicional Chinesa.

A Escola Hou Kong, por seu lado, recebeu pouco mais de 420 mil patacas de apoio financeiro aos ensinos que promovem a Ciência. O valor foi dividido por quatro projectos. Ainda na casa das 420 mil patacas, esteve a Escola Secundária Pui Ching: o valor foi distribuído por diversos projectos com enfoque, por exemplo, em robótica, energias renováveis e workshops de drones e vídeo panorâmico.

O objectivo do Fundo visa conceder apoio financeiro ao ensino, investigação e realização de projectos, no quadro dos objectivos da política das ciências e da tecnologia de Macau. O FDCT apoia principalmente projectos que contribuam para a generalização e o aprofundamento do conhecimento científico e tecnológico; a produtividade e reforçar a competitividade das empresas; ou pedidos de patentes.