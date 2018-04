Macau espera até sete tufões este ano, menos um que em 2017

A época de tufões prevê-se que seja mais longa este ano, com início em meados de Junho e devendo terminar na primeira metade de Outubro. Durante este período são esperados entre cinco a sete tufões.

Catarina Vila Nova

O território deverá ser afectado por entre cinco a sete tufões durante este ano, revelou ontem Wong Chan Seng, meteorologista dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), durante a habitual reunião da Protecção Civil que antecede a chegada da época de tufões. Este número foi considerado “relativamente grande” pelo mesmo responsável, ainda que represente uma diminuição face ao ano passado. Em 2017, Macau esteve na rota de oito tempestades tropicais, tendo uma delas sido a mais forte dos últimos 53 anos. Para este ano, prevê-se uma época mais longa, que deverá ter início em meados de Junho e terminar na primeira metade de Outubro, altura em que é esperado o último tufão de 2018.

Com o objectivo de testar o plano de evacuação nas zonas baixas, no próximo dia 28 será realizado um simulacro que contará, pela primeira vez, com a participação de associações da sociedade civil. O exercício irá acontecer na zona da Rua da Praia do Manduco e também em Coloane, locais onde serão postos à prova três centros de abrigo e um ponto de emergência. “Este exercício vai simular que Macau está a ser atingido por um super tufão”, ou seja, um equivalente ao Hato, explicou Fan Ka Wa, comissário dos Serviços de Polícia Unitários (SPU). “Após a activação do plano de evacuação, os membros da protecção civil vão emitir de imediato informações à população. Vão circular veículos com altifalantes para difundir o aviso de evacuação”, acrescentou.

Em caso de calamidade, a população pode procurar refúgio num total de 16 centros de abrigo. Na Península de Macau estes encontram-se localizados no Centro de Acolhimento da Ilha Verde, no Pavilhão Desportivo do Tap Seac, no Instituto Salesiano, na Escola Estrela do Mar, na Escola Luso-Chinesa Técnico Profissional, na Escola Secundária Pui Ching e no Instituto Politécnico de Macau. Nas ilhas, as pessoas devem deslocar-se até ao Colégio Mateus Ricci, ao Centro de Acolhimento da Taipa, ao Centro de Formação do Edifício César Fortune, ao Centro Desportivo Olímpico, ao Centro de Formação das Águias Voadoras, à Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, ao Centro de Acção Social da Taipa e Coloane ou à Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau.

Adicionalmente, foram ainda criados quatro pontos de encontro que servem também de locais de permanência de emergência. São eles o Centro de Acolhimento da Ilha Verde, o Mercado do Patane, o Mercado Municipal de S. Lourenço e ao Mercado de S. Domingos. Quem não se conseguir deslocar até um dos 16 centros de abrigo, pode dirigir-se até um destes quatro pontos.