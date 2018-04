Macau coopera com três países no âmbito de adopções internacionais

Vietname, Irlanda e Quirguistão integram o conjunto de países com os quais Macau coopera em matéria de protecção das crianças e de adopção internacional. A Convenção relativa à Protecção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adopção Internacional, redigida em Haia, em 1993, entrou em vigor entre a RAEM e o Vietname, em 2012, com a Irlanda, em 2010, e o Quirguistão, 2016, indica um balancete publicado ontem em Boletim Oficial. O Ministério dos Assuntos Civis da República Popular da China (RPC) é a Autoridade Central da RPC designada para dar cumprimento a todas as obrigações decorrentes da Convenção, incluindo na RAEM. “Os organismos para os assuntos civis das províncias, regiões autónomas ou municípios directamente dependentes do Governo Popular Central onde a criança adoptada tem residência prolongada são as autoridades competentes da República Popular da China para a emissão do certificado de adopção”, refere a legislação. O objectivo da Convenção é, entre outros, assegurar que as adopções internacionais ocorrem no melhor interesse da criança e com respeito aos seus direitos fundamentais e estabelecer um sistema de cooperação entre os Estados contratantes.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...