José Tavares garante conclusão da prevenção antes da chegada de tufões

Os trabalhos de prevenção a cargo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) vão estar concluídos antes do início da época de tufões. A garantia foi ontem deixada por José Tavares, presidente do Conselho de Administração do organismo. Segundo explicou, em declarações aos jornalistas, estas acções passam por inspeccionar a rede de esgotos e também as zonas verdes do território. E estará este trabalho concluído até ao final deste mês? “De certeza”, asseverou.

Para monitorizar e fiscalizar não só estas tarefas mas também a recolha de lixo das ruas, o IACM conta com mais de 300 operacionais. “[Temos de] ter cuidado para ter o pessoal activo o suficiente para estar apto para essas prevenções. Por isso estamos a fazer cursos de formação para o nosso pessoal aperfeiçoar os seus conhecimentos”, adiantou José Tavares. Adicionalmente, o organismo procedeu também à aquisição de novos equipamentos, nomeadamente, mais de 100 serras eléctricas e gasolina para auxiliar no corte das árvores.

“O equipamento que tínhamos na altura [Agosto de 2017] não era o suficiente para enfrentar uma catástrofe como o Hato, porque era material necessário para o dia-a-dia. Daí que requisitamos um reforço da verba para poder adquirir tal material e já está praticamente feita a aquisição”, afirmou o presidente do IACM, assegurando que, actualmente, o organismo está dotado de material “para quaisquer eventualidades”.

Para a época de tufões que se avizinha, José Tavares assegura que será mantido um “contacto mais directo” com a companhia de recolha de lixo, de forma a colmatar algumas das falhas detectadas durante o Hato. “O que se passou no Hato [foi que] houve muita acumulação de lixo e houve problemas de resposta porque era lixo a mais”, admitiu.

Em relação à rede de esgotos do território, Tavares afirmou que esta tem “funcionado bastante bem” e que quinzenalmente é realizada uma acção de limpeza. Esta periodicidade será reforçada antes da chegada dos tufões, assegurou o responsável. C.V.N.