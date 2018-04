FIC atribui mais de 2.178 milhões entre Janeiro e Março deste ano

O Fundo das Indústrias Culturais (FIC) concedeu mais de 2.178 milhões de patacas entre Janeiro e Março deste ano. De acordo com a lista de projectos apoiados publicada ontem em Boletim Oficial, foi a Companhia de Produção de Filmes Free Dream Limitada que recebeu o maior montante total disponibilizado pelo FIC – mais de 660 mil patacas. O valor destinou-se à “1ª prestação de apoio financeiro ao projecto ‘Base de produção cinematográfica e pós-produção’”.

A segunda maior fatia dos montantes atribuídos pelo organismo durante o primeiro trimestre deste ano foi para a Balão Vermelho Limitada, sendo que as cerca de 453 mil patacas correspondem à “atribuição da 3ª prestação de apoio financeiro ao projecto ‘Photo Macau’”. O evento fundado por Cecilia Ho também contou com o apoio da Sands China; já o Governo contribuiu com “cerca de 10 por cento do orçamento global de mais de 10 milhões de dólares de Hong Kong”, disse Ho ao PONTO FINAL.

Outra das entidades beneficiárias que se destacou no montante atribuído pelo FIC foi a Companhia Cinematografia Hou Long (Macau) que, em meados de Março, recebeu pouco mais de 268 mil patacas que corresponde à “3ª prestação de apoio financeiro ao projecto ‘Produção do filme O Homem Perdido’”.