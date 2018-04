Donos de viaturas perdidas no tufão Hato contra proposta de lei que só beneficia quem compra carro novo

Proprietários dos veículos danificados pelo tufão Hato reclamam o direito de reaver imposto pago por viaturas perdidas, independentemente de adquirirem ou não carro novo. A proposta de lei que concede benefício fiscal especial para aquisição de veículos motorizados até 140 mil patacas é hoje discutida e votada na generalidade na Assembleia Legislativa. Os proprietários lesados querem que “o Governo não estabeleça nenhuma condição para a restituição do imposto pré-pago”.

Cláudia Aranda

A Aliança de Macau para a Protecção dos Direitos dos Carros Danificados pelas Inundações veio ontem contestar a proposta de lei que prevê que as medidas de redução e isenção fiscal se apliquem apenas na compra de veículos novos. Estes proprietários consideram que foram “excluídos” da proposta de lei relativa ao “Benefício fiscal especial para aquisição de veículos motorizados”, que isenta até 140 mil patacas de imposto os proprietários de veículos destruídos pelo tufão Hato na compra de uma viatura nova. Os proprietários lesados querem que “o Governo não estabeleça nenhuma condição para a restituição do imposto pré-pago”. A proposta de lei é hoje apresentada, discutida e votada na generalidade na Assembleia Legislativa.

“Não importa se o proprietário compra um carro ou não, em qualquer dos casos deve ser incluído nesta ajuda, porque esta proposta está a excluir-nos”, afirmou, Chan Chak Pui, porta-voz da Aliança que representa os proprietários que perderam os veículos em auto-silos e parques de estacionamento na sequência das inundações provocadas pelo Hato. O responsável falava ontem em conferência de imprensa na sede da Associação Novo Macau (ANM).

Na opinião destes proprietários, o propósito desta proposta de lei é “errado”, porque pressupõe que os proprietários comprem um novo veículo. Para beneficiarem deste apoio, os proprietários tiveram que cancelar as matrículas dos veículos danificados até 18 de Setembro de 2017. Há 6.500 proprietários que cancelaram a matrícula no prazo previsto, afirmaram ontem os membros da associação representados por Chan Chak Pui. Daqueles que cancelaram a matrícula “apenas aqueles que comprarem um carro novo vão ter direito a uma isenção fiscal, mas quem não tiver meios para comparar um carro novo é excluído deste apoio”, frisaram.

“O Governo deve assumir a sua responsabilidade em relação ao tufão Hato, especialmente no que diz respeito à gestão dos auto-silos e parques de estacionamento e à protecção dos direitos dos condutores lesados pelo tufão”, afirmou Sulu Sou, vice-presidente da Associação Novo Macau, que disse acompanhar a situação destes lesados do tufão desde o ano passado. “Eles querem recuperar o imposto que pagaram quando compraram o veículo anterior danificado pelo tufão, eles não querem mais do que o imposto que pagaram”, acrescentou o activista e deputado com mandato suspenso. Sulu Sou lamentou ainda que o Governo tenha avançado com a proposta de lei “sem ouvir nenhuma das opiniões das vítimas”, apesar dos encontros mantidos com os Serviços das Finanças e dos Assuntos de Tráfego.

No caso da compra de viaturas que utilizam energias não renováveis, a dedução pode ir até 80 por cento do imposto pago pelo veículo danificado, no que diz respeito aos automóveis. Nestes casos, o valor dos benefícios pode chegar às 140 mil patacas. No caso dos motociclos, a dedução pode chegar aos 100 por cento, num valor que não pode ultrapassar as 5.500 patacas. Se as viaturas forem movidas a energias renováveis, a isenção do imposto pode chegar a 100 por cento, tanto para automóveis como motociclos. Também neste caso os limites são de 140 mil e 5.500 mil patacas.