China desenvolve armamentos de ataque com precisão

A China e a Rússia estão a desenvolver as suas capacidades de ataques aéreos precisos, após o ataque combinado entre EUA, Reino Unido e França durante o último fim-de-semana, segundo revelaram especialistas militares. “A capacidade de levar a cabo ataques precisos é fulcral para a guerra moderna”, disse Song Zhongping, especialista militar e comentarista televisivo, ao jornal Global Times.

Os EUA estão na liderança em termos de ataques de precisão, com anos de testes em cenários de guerra reais e com um vasto leque de armamentos, constatou Song. “No entanto, o verdadeiro efeito dos 105 mísseis não foi provado, apesar do relatório dos EUA”, disse Song. “Embora os três países representem a tendência global dos ataques com precisão, as suas capacidades precisam de ser melhor observadas”, acrescentou o responsável, citado pelo Diário do Povo Online.

Um especialista militar residente em Pequim, que pediu anonimato, refere que tais tecnologias melhoram a eficiência do ataque, dado que os cenários de guerra tornam-se mais transparentes e interligados através de tecnologias de tempo real. “Os EUA têm as melhores tecnologias de ataques com precisão, e o Reino Unido e França, enquanto aliados dos EUA, podem aceder aos recursos”, considerou.

Os três aliados atacaram alvos militares em resposta ao alegado uso de armamentos químicos em Douma, por parte do governo de Bashar al-Assad, no último reduto controlado pelos rebeldes, em Ghouta Oriental, próximo da capital síria.

O director-geral do Estado Maior das Forças Armadas dos EUA referiu disse que as três nações usaram 105 armamentos em alvos sírios, sendo que todas as aeronaves regressaram em segurança às suas bases.