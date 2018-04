Ano Novo Lunar fez crescer volume de negócios de restaurantes chineses

Para 80% dos proprietários dos restaurantes chineses, o mês de Fevereiro significou acréscimos homólogos no volume de negócios. De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), esta proporção cresceu acentuadamente 70 pontos percentuais, em relação à de Janeiro. Por outro lado, o volume de negócios de 49% dos proprietários entrevistados aumentou em termos anuais – proporção que cresceu 18% também em relação a Janeiro. O organismo indica que, naquele mês, “o comportamento do mercado, quer do ramo da restauração, quer do comércio a retalho foi melhor do que o previsto devido às festividades do Ano Novo Lunar”.

Do total de proprietários de restauração entrevistados pela DSEC, 36% declararam diminuições homólogas no volume de negócios, tendo esta proporção descido 21 pontos percentuais relativamente à de Janeiro. “Salienta-se que 14% dos proprietários dos restaurantes chineses e 32% dos proprietários dos restaurantes ocidentais manifestaram decréscimos homólogos no volume de negócios”, refere o organismo em comunicado, explicando que “as proporções baixaram significativamente 68 e 32 pontos percentuais, respectivamente”.

Quanto ao comércio a retalho, a DSEC avança que a proporção dos retalhistas entrevistados que declararam em Fevereiro aumentos homólogos no volume de negócios atingiu 84%. “Foi a mais elevada desde o lançamento do inquérito e simultaneamente cresceu substancialmente 36 pontos percentuais face à de Janeiro”, lê-se no comunicado.

A DSEC destaca que 90% ou mais dos retalhistas entrevistados de produtos cosméticos e de higiene e de vestuário para adultos manifestaram aumentos homólogos no volume de negócios, tendo aumentado 78, 65 e 20 pontos percentuais, respectivamente, em relação às proporções de Janeiro.

Os destinatários do “Inquérito de Conjuntura à Restauração e ao Comércio a Retalho” foram seleccionados com base no volume de negócios, estando incluídos no actual inquérito 167 restaurantes e estabelecimentos similares (correspondentes a cerca de 53% das receitas do ramo) e 135 retalhistas do comércio a retalho (correspondentes a cerca de 70% das receitas do ramo).