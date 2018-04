Ano Novo Birmanês celebrado este fim-de-semana em Macau

O Myanmar entrou no novo ano na passada terça-feira mas, em Macau, as celebrações acontecem apenas no próximo fim-de-semana. As comemorações arrancam no sábado e prolongam-se até ao dia seguinte, chegando a várias partes da cidade. Os festejos culminam no domingo, nas Casas-Museu da Taipa, com o festival da água. Durante todo este dia, os participantes atiram água entre si, acreditando desta forma estarem a purificar a sua alma e a lavá-la dos pecados cometidos no ano anterior.

É no sábado, pelo meio dia, na Rotunda de Carlos da Maia, que têm início as celebrações com distribuição de arroz abençoado e orações. Logo de seguida, é do mesmo local que vai partir o desfile de bênçãos, seguindo depois pela Rua de Manuel de Arriaga, pela Estrada de Adolfo Loureiro, pela Rua de Pedro Coutinho e pela Rua de Fernão Mendes Pinto, antes de terminar novamente na Rotunda de Carlos da Maia. Durante a mesma tarde vai decorrer, na Rua da Restauração, o festival cultural e de culinária do Myanmar e do Sudeste Asiático. O primeiro dia das celebrações encerra com um conjunto de actuações de música e dança ‘folk’, também na zona dos Três Candeeiros.

O Ano Novo Birmanês é um festival com raízes no budismo e com ligações também ao hinduísmo. As celebrações estendem-se geralmente por quatro ou cinco dias, sendo o último o primeiro dia do novo ano. As comemorações do 23º Festival da Água são organizadas pela Associação dos Birmaneses de Origem Chinesa Residentes em Macau. Todos os eventos inseridos nesta programação são de entrada gratuita. De acordo com os últimos Intercensos, em 2016 viviam em Macau quase sete mil nacionais do Myanmar. C.V.N.