AMCM alerta para possibilidade de fraude ligada à ‘bitcoin’

A ‘bitcoin’ é uma “mercadoria virtual” e não uma moeda legal ou um instrumento financeiro, podendo ser utilizada para a prática de actividades criminosas. O alerta foi ontem deixado, em comunicado, pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), que avisa a população para a possibilidade de as moedas virtuais puderem vir a ser utilizadas para cometer fraudes. Assim, o mesmo organismo alertou oficialmente todos os bancos e instituições de pagamentos para não participarem em quaisquer serviços financeiros relacionados com moedas virtuais, incluindo aqueles em que este mecanismo seja usado como método de pagamento. No mesmo comunicado, é recordado que a prestação de serviços financeiros sujeitos à supervisão da AMCM, e que não sejam devidamente autorizados pelo organismo em questão, constitui uma violação às disposições do Regime Jurídico do Sistema Financeiro. Nestes, estão incluídos a conversão de moedas, as transferências transfronteiriças de fundos ou o fornecimento de plataformas onde sejam negociáveis transacções financeiras.

